ТОП-5 фильмов от звезды сериала Танька и Володька Тараса Стадницкого
Участник шоу Кто против блондинок? (Новый канал) Тарас Стадницкий рассказал, что успел посмотреть во время карантина.
«Поймать Кайдаша» – украинский телесериал, 2020
Сериал снят по мотивам повести украинского писателя Ивана Нечуй-Левицкого «Кайдашева сім’я». И хотя оригинальная история написана еще в 1878 году, поднятые в книге проблемы остаются актуальными по сей день. Любимых героев взяли и перенесли в ХХІ век.
Посмотрите на хорошо знакомую историю под новым углом, – рекомендует Тарас. – Бомбезный сериал!
«Бумажный дом» – испанский телесериал, 2017
Криминальная драма писателя и телепродюсера Алекса Пена о группе преступников под управлением некоего Профессора, решившейся на дерзкое ограбление Монетного двора Испании.
Сериал смотрю на Netflix, – рассказывает Тарас. – Очень затягивает динамикой и интригой.
«Мои мысли тихие» – украинская комедия, 2020
Шикарный фильм, – рассказывает юморист. – Его стоит посмотреть всем.
«Тени забытых предков» – художественный фильм, 1964
Съемки фильма проводились в настоящих гуцульских хатах и в окрестностях села Криворовня Ивано-Франковской области. Именно здесь Михаил Коцюбинский написал свою повесть. В первый год проката фильм посмотрели 8,5 миллионов зрителей.
Поэтика украинского кино, – рассказывает актер. – Фильм вводит в мир народных преданий, обычаев и быта старых Карпат. Обожаю его пересматривать!
«Зеленая миля» – американская драма, 1999
Фильм просто бомба, – говорит Тарас. – Я люблю книги Стивена Кинга. Поэтому с восторгом смотрел экранизацию. Три часа просмотра пролетели, как один миг!
Напомним,