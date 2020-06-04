ТОП-5 фильмов от звезды сериала Танька и Володька Тараса Стадницкого

Участник шоу Кто против блондинок? (Новый канал) Тарас Стадницкий рассказал, что успел посмотреть во время карантина.

«Поймать Кайдаша» – украинский телесериал, 2020

Юморист, актер и герой сериала «Танька и Володька» Тарас Стадницкий признается, что во время карантина «подсел» на сериалы. Говорит, что любимый – «Поймать Кайдаша». Ведь говор и быт того времени напоминают его детство и юность. А еще юморист делится списком фильмов, которые обожает и часто пересматривает.

Сериал снят по мотивам повести украинского писателя Ивана Нечуй-Левицкого «Кайдашева сім’я». И хотя оригинальная история написана еще в 1878 году, поднятые в книге проблемы остаются актуальными по сей день. Любимых героев взяли и перенесли в ХХІ век.

Посмотрите на хорошо знакомую историю под новым углом, – рекомендует Тарас. – Бомбезный сериал!

«Бумажный дом» – испанский телесериал, 2017

Криминальная драма писателя и телепродюсера Алекса Пена о группе преступников под управлением некоего Профессора, решившейся на дерзкое ограбление Монетного двора Испании.

Сериал смотрю на Netflix, – рассказывает Тарас. – Очень затягивает динамикой и интригой.

«Мои мысли тихие» – украинская комедия, 2020

Лента об отношениях сына и матери. Если актриса Ирма Витовская, которая играет маму главного героя, не требует особого представления, то двухметровый тощий Андрей Лидаговский – непрофессиональный актер. Но со своей ролью он справился.

Шикарный фильм, – рассказывает юморист. – Его стоит посмотреть всем.

«Тени забытых предков» – художественный фильм, 1964

Съемки фильма проводились в настоящих гуцульских хатах и в окрестностях села Криворовня Ивано-Франковской области. Именно здесь Михаил Коцюбинский написал свою повесть. В первый год проката фильм посмотрели 8,5 миллионов зрителей.

Поэтика украинского кино, – рассказывает актер. – Фильм вводит в мир народных преданий, обычаев и быта старых Карпат. Обожаю его пересматривать!

«Зеленая миля» – американская драма, 1999

Известная американская мистическая драма по одноименному роману Стивена Кинга. Лента была номинирована в четырех номинациях на «Оскар», получила три премии «Сатурн» и еще 10 наград и 23 номинации.

Фильм просто бомба, – говорит Тарас. – Я люблю книги Стивена Кинга. Поэтому с восторгом смотрел экранизацию. Три часа просмотра пролетели, как один миг!

Напомним,