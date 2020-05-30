ТОП-5 сериалов от звезды Как долго я тебя ждала Евгении Нохриной

Эксклюзив 30 мая 2020 09:00 Александр Кива
ТОП-5 сериалов от звезды Как долго я тебя ждала Евгении Нохриной
ТОП-5 сериалов от звезды Как долго я тебя ждала Евгении Нохриной

С понедельника по четверг в 20:15 на телеканале СТБ выходит мелодрама о всепреодолевающей любви «Как долго я тебя ждала» производства «Киевтелефильм».

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Главную роль - смелую и верную Жанну - сыграла Евгения Нохрина. Актриса поделилась своим ТОП-5 любимых сериалов.

Удивительная Миссис Мейзел

Легкий сериал, который зацепил меня своей атмосферой и яркой героиней с сильным характером. История про идеальную жену, которая старается во всем помочь и угодить мужу, но в один день её идеальный мир рушится и она лишается всех атрибутов своей «шикарной» жизни. И что же делать в такой ситуации? Шутить!

Тем, кто любит комедийные мелодрамы однозначно рекомендую посмотреть этот сериал.

Утреннее шоу

Начала его смотреть только из-за Дженнифер Энистон и из-за неоднозначных отзывов... И посмотрела его за день на одном дыхании! Крепко сделанный сериал, с замечательными актерскими работами.

Если вы хотите посмотреть стильный, эмоциональный и интригующий фильм, то присмотритесь к этому сериалу.

Американская семейка

Это для меня сериал номер 1 для поднятия настроения! Я подсаживаю на него всех своих друзей и знакомых (улыбается). Позитивный, жизненный и добрый сериал, который заставит смеяться до слез.

Как избежать наказания за убийство

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Этот сериал показался мне просто невероятным. Каждая серия захватывает настолько, что хочется сразу же смотреть следующую. В этом сериале есть все: загадки, убийства, расследования, любовные линии и семейные драмы. Скучно точно не будет!

Тьма

Сериал, от которого можно сломать себе мозг. Запутанный сюжет, переплетение судеб, разные временные отрезки... Я пересматривала этот сериал несколько раз, и каждый раз находила для себя новые детали. «Тьму» я советую всем, кто любит атмосферные и мистические сериалы.

Смотрите захватывающую мелодраму “Как долго я тебя ждала” на СТБ с понедельника по четверг в 20:15!

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