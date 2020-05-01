Что посмотреть на карантине: ТОП-5 фильмов и сериалов о предпринимательстве от Андрея Шабанова
В компании с хорошими фильмами домашний карантин пройдёт быстрее.
- Риск;
- Опасность;
- Умение взять ответственность;
- Способность решать проблемы;
- Нестандартный способ мышления, помогающий пройти через сложные этапы.
Всех героев всех этих фильмов объединяет одно: фантастическое умение держать удар в ситуациях, которые невозможно представить даже в самых больных фантазиях. На мой взгляд, это самый главный талант предпринимателя - искать выход и не опускать руки!
Все мои фильмы о незаконном бизнесе. Первая тройка основана на реальных событиях, два других фильма - выдумка, но невероятно захватывающая выдумка.
Сделано в Америке
Фильм об обычном американском пилоте, который с треском уволился из гражданской авиации и начал заниматься частными полётами. В итоге, его вербует ЦРУ, конечно же, за деньги, чтобы он перевозил оружие и деньги для повстанцев, финансируемых государственным Департаментом США, борющихся со своими локальными правительствами в странах Центральной и Южной Америки. В итоге, с героем встречаются наркобароны и предлагают ему, поскольку назад он летит пустым, перевозить обратно в США, наркотики. Отлично снято. Классный саундтрек. Том Круз в роли пилота.
Посредники
Оружейный Барон
Главный герой фильма русский еврей, эмигрировавший в Нью-Йорк из Одессы, будучи молодым парнем. Старавшийся заработать хоть какие-то деньги, работавший в небольшом семейном кафе на Брайтоне, в итоге он начинает приторговывать оружием в Бруклине. То там пистолетик продаст, то сям автоматик. А потом случается распад СССР, и выясняется, что родной дядя героя, по-прежнему живущий в Одессе, военный при большом звании, который может распродать кучу, доставшихся Украине после распада Союза, автоматов Калашникова, пулемётов, даже пушек и снарядов, и тут-то начинается самое интересное. В главной роли Николас Кейдж, его брата играет Джаред Лето. Образ главного героя собирательный. В нём совмещены события из жизни 3 разных торговцев оружием из стран бывшего СССР. Для меня фильм интересен тем, что мой хороший друг, работал на одного из них.
Во все тяжкие
Глупо пересказывать фабулу, сериал уже легендарный, с массой наград. Простой учитель химии, начинает производить и продавать наркотики. А это абсолютно новый бизнес для парня. Производство, продажи, маркетинг и так далее. В общем, всё как в любом другом бизнесе.
ОЗАРК
На первое место решил поставить сериал от NETFLIX, который открыл для себя на карантине.
Таким образом Марти спасает свою жизнь и начинается самое интересное!