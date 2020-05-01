Что посмотреть на карантине: ТОП-5 фильмов и сериалов о предпринимательстве от Андрея Шабанова

Эксклюзив 1 мая 2020 13:30 Александр Кива
Что посмотреть на карантине: ТОП-5 фильмов и сериалов о предпринимательстве от Андрея Шабанова
ТОП-5 фильмов и сериалов о предпринимательстве от телеведущего Андрея Шабанова

В компании с хорошими фильмами домашний карантин пройдёт быстрее.

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Итак, у меня будет довольно необычный список, – рассказывает телеведущий Андрей Шабанов. – Но каким бы странным он не казался, в итоге я объясню, почему в основе любого предпринимательства, независимо от его формата, лежат одни и те же фундаментальные вещи:

  1. Риск;
  2. Опасность;
  3. Умение взять ответственность;
  4. Способность решать проблемы;
  5. Нестандартный способ мышления, помогающий пройти через сложные этапы.

Всех героев всех этих фильмов объединяет одно: фантастическое умение держать удар в ситуациях, которые невозможно представить даже в самых больных фантазиях. На мой взгляд, это самый главный талант предпринимателя - искать выход и не опускать руки!

Все мои фильмы о незаконном бизнесе. Первая тройка основана на реальных событиях, два других фильма - выдумка, но невероятно захватывающая выдумка.

Сделано в Америке

Фильм об обычном американском пилоте,  который с треском уволился из гражданской авиации и начал заниматься частными полётами. В итоге, его вербует ЦРУ, конечно же, за деньги, чтобы он перевозил оружие и деньги для повстанцев, финансируемых государственным Департаментом США, борющихся со своими локальными правительствами в странах Центральной и Южной Америки. В итоге, с героем встречаются наркобароны и предлагают ему, поскольку назад он летит пустым, перевозить обратно в США, наркотики. Отлично снято. Классный саундтрек. Том Круз в роли пилота.

Посредники

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Фильм также основанный на реальной истории смекалистого парня Джека Харриса. Вы слышали о Джеке Харрисе? Уверен, что нет. Но миллиарды парней по всему миру благодарны этому парню, даже сами не зная за что. Этот парень изобрёл биллинговую систему онлайн-оплат для порно веб-сайтов. По сути, благодаря именно Джеку Харрису, нам не так грустно на карантине.

Оружейный Барон

Главный герой фильма русский еврей, эмигрировавший в Нью-Йорк из Одессы, будучи молодым парнем. Старавшийся заработать хоть какие-то деньги, работавший в небольшом семейном кафе на Брайтоне, в итоге он начинает приторговывать оружием в Бруклине. То там пистолетик продаст, то сям автоматик. А потом случается распад СССР, и выясняется, что родной дядя героя, по-прежнему живущий в Одессе, военный при большом звании, который может распродать кучу, доставшихся Украине после распада Союза, автоматов Калашникова, пулемётов, даже пушек и снарядов, и тут-то начинается самое интересное. В главной роли Николас Кейдж, его брата играет Джаред Лето. Образ главного героя собирательный. В нём совмещены события из жизни 3 разных торговцев оружием из стран бывшего СССР. Для меня фильм интересен тем, что мой хороший друг, работал на одного из них.

Во все тяжкие

Глупо пересказывать фабулу, сериал уже легендарный, с массой наград. Простой учитель химии, начинает производить и продавать наркотики. А это абсолютно новый бизнес для парня. Производство, продажи, маркетинг и так далее. В общем, всё как в любом другом бизнесе.

ОЗАРК

На первое место решил поставить сериал от NETFLIX, который открыл для себя на карантине.

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Проглотил все 3 сезона за несколько дней, а это 30 серий. Марти Бёрд финансист, который работает сам на себя. У него с другом небольшая финансовая компания в Чикаго. Ведут бухгалтерию разным клиентам, живут в пригороде, как классическая американская семья. Двое детей. Жена - домохозяйка. В общем, ничего необычного, если бы не одно забавное обстоятельство. Одним из клиентов компании главного героя является крупнейший в Мексике наркокартель, все обороты наличных денег которого от продаж в США и легализует, то есть отмывает, компания наших героев. В итоге выясняется, что партнёр Марти приворовывал у картеля, да ещё и информировал ФБР, в итоге, к ребятам приезжает представитель картеля, выясняет правду и устраивает фактически массовую казнь, убивает нечистого на руку партнёра, перевозчика, его сына, девушку партнёра и когда доходит очередь до Марти, он на ходу выдумывает какой-то бред о том, что у него есть гениальная идея, как он сможет отмывать для картеля в 5 раз больше.

Таким образом Марти спасает свою жизнь и начинается самое интересное!

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