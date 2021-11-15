Орел и Решка. Земляне: интересные факты о ведущем Кирилле Макашове
Ведущему сезона «Земляне» Кириллу Макашову исполнилось 26 лет. Давайте вспомним, за что его полюбила публика.
В понедельник, 15 ноября, он празднует день рождения. По этому поводу предлагаем узнать несколько интересных фактов о парне.
- Кирилл – известный днепровский блогер. На его Instagram-аккаунт подписаны более 600 тысяч человек! Настолько интересным публике он стал благодаря коротким видеороликам, которые помогают изучать английский язык. Макашов доносит информацию в легкой, яркой, остроумной форме, поэтому изучать язык с ним – очень легко.
- По образованию парень – танцор. Некоторое время он работал на круизных лайнерах в составе шоу. И мечтает рано или поздно вернуться в эту сферу.
- Кирилл не любит мегаполисы, потому что там – постоянные «пробки» из людей. Комфортной для жизни считает Германию и был бы не прочь пожить там некоторое время.
- Макашов – автор книги «Английский язык. Такому не учат в школе». Она помогает найти мотивацию для изучения иностранного языка и объясняет основы самостоятельных занятий.
- В тревел-шоу «Орел и Решка» Кирилл попал благодаря поклонникам. Они буквально атаковали генерального продюсера Елену Синельникову, после чего она рассмотрела и утвердила кандидатуру парня.
- Сердце ведущего Нового канала занято – он встречается с девушкой по имени Алена, она – художественная гимнастка. Когда-то практически попала в сборную Украины, но из-за определенных обстоятельств так и не смогла стать частью команды. Сейчас она занимается воздушной гимнастикой и работает в этом направлении на круизных лайнерах.
- Увлечения Кирилла – разносторонние. Он занимался футболом, волейболом, баскетболом, оригами, скалолазаньем, играл в шахматы. Даже вокалом занимался. Правда, забросил, потому что ему не понравился преподаватель, но не исключает, что когда-то вернется к этому хобби.
- Самым страшным моментом в жизни Макашов называет банджи-джампинг с 70-метровой высоты в Греции во время съемок «Орла и Решки». Ведущий тревел-шоу на Новом канале настолько боялся, что даже не мог прыгнуть с первого раза. Сейчас он гордится тем, что смог перебороть себя и сделать шаг в пропасть, но повторять экстремальное развлечение не хотел бы.
- Самое экзотическое, что пробовал Кирилл – это кровь коровы с молоком в Эфиопии. Мужчины из одного местного племени выпивают залпом где-то литр такой жижи. Это делается, чтобы отрастить себе большой живот и победить в конкурсе больших животов. Самый пузатый сможет выбрать в жены кого захочет.
- Кирилл был во многих странах еще до съемок «Орла и Решки» – и в Европе, и в Америке. После увиденного парень утверждает: самые красивые девушки живут в Украине!
Напомним,