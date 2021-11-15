Орел и Решка. Земляне: интересные факты о ведущем Кирилле Макашове Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

Ведущий Кирилл Макашов пресс-служба Нового канала

Ведущему сезона «Земляне» Кириллу Макашову исполнилось 26 лет. Давайте вспомним, за что его полюбила публика.