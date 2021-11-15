Орел и Решка. Земляне: интересные факты о ведущем Кирилле Макашове

15 ноября 2021 12:50 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Орел и Решка. Земляне: интересные факты о ведущем Кирилле Макашове
Ведущий Кирилл Макашов
пресс-служба Нового канала

Ведущему сезона «Земляне» Кириллу Макашову исполнилось 26 лет. Давайте вспомним, за что его полюбила публика.

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Кирилл Макашов стал ведущим тревел-шоу «Орел и Решка. Земляне», которое по субботам показывает Новый канал, всего полгода назад. Но за это время он успел стать любимцем публики и покорить не одно женское сердце. 

В понедельник, 15 ноября, он празднует день рождения. По этому поводу предлагаем узнать несколько интересных фактов о парне.

  • Кирилл – известный днепровский блогер. На его Instagram-аккаунт подписаны более 600 тысяч человек! Настолько интересным публике он стал благодаря коротким видеороликам, которые помогают изучать английский язык. Макашов доносит информацию в легкой, яркой, остроумной форме, поэтому изучать язык с ним – очень легко.
  • По образованию парень – танцор. Некоторое время он работал на круизных лайнерах в составе шоу. И мечтает рано или поздно вернуться в эту сферу.
  • Кирилл не любит мегаполисы, потому что там – постоянные «пробки» из людей. Комфортной для жизни считает Германию и был бы не прочь пожить там некоторое время.

Ведущий Кирилл Макашов / пресс-служба Нового канала
 
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  • Макашов – автор книги «Английский язык. Такому не учат в школе». Она помогает найти мотивацию для изучения иностранного языка и объясняет основы самостоятельных занятий.
  • В тревел-шоу «Орел и Решка» Кирилл попал благодаря поклонникам. Они буквально атаковали генерального продюсера Елену Синельникову, после чего она рассмотрела и утвердила кандидатуру парня.
  • Сердце ведущего Нового канала занято – он встречается с девушкой по имени Алена, она – художественная гимнастка. Когда-то практически попала в сборную Украины, но из-за определенных обстоятельств так и не смогла стать частью команды. Сейчас она занимается воздушной гимнастикой и работает в этом направлении на круизных лайнерах.

Кирилл Макашов с девушкой Аленой / пресс-служба Нового канала

  • Увлечения Кирилла – разносторонние. Он занимался футболом, волейболом, баскетболом, оригами, скалолазаньем, играл в шахматы. Даже вокалом занимался. Правда, забросил, потому что ему не понравился преподаватель, но не исключает, что когда-то вернется к этому хобби.
  • Самым страшным моментом в жизни Макашов называет банджи-джампинг с 70-метровой высоты в Греции во время съемок «Орла и Решки». Ведущий тревел-шоу на Новом канале настолько боялся, что даже не мог прыгнуть с первого раза. Сейчас он гордится тем, что смог перебороть себя и сделать шаг в пропасть, но повторять экстремальное развлечение не хотел бы.
  • Самое экзотическое, что пробовал Кирилл – это кровь коровы с молоком в Эфиопии. Мужчины из одного местного племени выпивают залпом где-то литр такой жижи. Это делается, чтобы отрастить себе большой живот и победить в конкурсе больших животов. Самый пузатый сможет выбрать в жены кого захочет. 
  • Кирилл был во многих странах еще до съемок «Орла и Решки» – и в Европе, и в Америке. После увиденного парень утверждает: самые красивые девушки живут в Украине!

Напомним, 

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