Адская кухня: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 15.11.2021)
15 ноября 2021 06:00
Юлия Туренко
Адская кухня: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 15.11.2021)
пресс-служба Нового канала
15 ноября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 11 выпуск реалити Адская кухня. 11 выпуск шоу Адская кухня смотрите онлайн на сайте TV.UA.
Смотрите в 11 выпуске реалити Адская кухня
: Борьба на реалити становится еще более ожесточенной. До финала «Адской кухни» остается всего четыре недели. Поваров становится меньше, а требования к их квалификации только увеличиваются. В 11 эпизоде Адский Шеф Алекс Якутов подготовил красной и синей команде суровые испытания. Они должны покорить украинский фастфуд, а с ним своими блюдами сердце Евгения Клопотенко, пришедшего на дегустацию. А еще будут высокие ставки в казино «Адской кухни». По традиции в финале - ужин в телересторане, после которого кто-то из поваров покинет проект.
11 выпуск реалити Адская кухня смотрите 15 ноября в 19:00 на Новом канале и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.
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