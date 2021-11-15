Адская кухня: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 15.11.2021)

15 ноября 2021 06:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Адская кухня: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 15.11.2021)
Адская кухня: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 15.11.2021)
пресс-служба Нового канала

15 ноября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 11 выпуск реалити Адская кухня. 11 выпуск шоу Адская кухня смотрите онлайн на сайте TV.UA.

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Смотрите в 11 выпуске реалити Адская кухня: Борьба на реалити становится еще более ожесточенной. До финала «Адской кухни» остается всего четыре недели. Поваров становится меньше, а требования к их квалификации только увеличиваются. В 11 эпизоде ​​Адский Шеф Алекс Якутов подготовил красной и синей команде суровые испытания. Они должны покорить украинский фастфуд, а с ним своими блюдами сердце Евгения Клопотенко, пришедшего на дегустацию. А еще будут высокие ставки в казино «Адской кухни». По традиции в финале - ужин в телересторане, после которого кто-то из поваров покинет проект.

11 выпуск реалити Адская кухня смотрите 15 ноября в 19:00 на Новом канале и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски и материалы о реалити Адская кухня смотрите и читайте онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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