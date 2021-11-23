Эксы 3 сезон: смотреть онлайн 11 выпуск от 23.11.2021

23 ноября 2021 07:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Эксы 3 сезон: смотреть онлайн 11 выпуск от 23.11.2021
Эксы-3: смотреть онлайн 11 выпуск от 23.11.2021
пресс-служба Нового канала

23 ноября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 11 выпуск проекта Эксы-3. 11 выпуск 3 сезона реалити Эксы смотрите онлайн на сайте TV.UA.

Читайте такжеЛига Смеха-8: смотреть выпуск онлайн (эфир от 19.11.2021)
Смотрите в 11 выпуске проекта Эксы-3: Третий сезон реалити «Эксы» посвящен страхам в отношениях. Проблемы участников абсолютно разные. Их объединяет одно: всем очень сложно решить, как лучше быть - в паре или по отдельности. В одиннадцатом выпуске проекта сыграют сразу пять свадеб! Правда, многие участники не сильно обрадуются этому… Почему? Дождитесь выпуска! А еще эксы спрыгнут с самого высокого в Европе подвесного моста. По результатам недели одна пара покинет проект. Кто это будет?

11 выпуск проекта Эксы-3 смотрите 23 ноября в 19:00 на Новом канале и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски реалити «Эксы» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

 

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

Новый Канал видео телешоу Эксы телешоу онлайн телешоу 2021 Эксы-3 Эксы 3 сезон

Материалы по теме

Однажды под Полтавой-14: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 23.11.2021)
Сериалы

Однажды под Полтавой-14: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 23.11.2021)
Стосується кожного: Восьмой шанс (эфир от 23.11.2021)
Телешоу

Стосується кожного: Восьмой шанс (эфир от 23.11.2021)
Лунный гороскоп на 23 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Лунный гороскоп на 23 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака
Магнитные бури 23 ноября 2021 года в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури 23 ноября 2021 года в Украине

Популярное на сайте

Рождаются гении: ученые назвали самую интеллектуальную группу крови

Рождаются гении: ученые назвали самую интеллектуальную группу крови
Названа группа крови долгожителей: им крупно повезло

Названа группа крови долгожителей: им крупно повезло
Самый опасный вид секса: медики рассказали, чего стоит опасаться

Самый опасный вид секса: медики рассказали, чего стоит опасаться
Гороскоп на неделю с 22 по 28 ноября 2021 года: прогноз от экстрасенса Макса Гордеева

Гороскоп на неделю с 22 по 28 ноября 2021 года: прогноз от экстрасенса Макса Гордеева

Популярное видео

Гром среди ясного неба: смотреть 13 серию онлайн (эфир от 17.11.2021)

Гром среди ясного неба: смотреть 13 серию онлайн (эфир от 17.11.2021)
Гром среди ясного неба: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 18.11.2021)

Гром среди ясного неба: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 18.11.2021)
Гром среди ясного неба: смотреть 12 серию онлайн (эфир от 15.11.2021)

Гром среди ясного неба: смотреть 12 серию онлайн (эфир от 15.11.2021)
МастерШеф-11: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 20.11.2021)

МастерШеф-11: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 20.11.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK