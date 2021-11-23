Эксы 3 сезон: смотреть онлайн 11 выпуск от 23.11.2021
23 ноября 2021 07:00
Юлия Туренко
Эксы-3: смотреть онлайн 11 выпуск от 23.11.2021
пресс-служба Нового канала
23 ноября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 11 выпуск проекта Эксы-3. 11 выпуск 3 сезона реалити Эксы смотрите онлайн на сайте TV.UA.
Смотрите в 11 выпуске проекта Эксы-3
: Третий сезон реалити «Эксы» посвящен страхам в отношениях. Проблемы участников абсолютно разные. Их объединяет одно: всем очень сложно решить, как лучше быть - в паре или по отдельности. В одиннадцатом выпуске проекта сыграют сразу пять свадеб! Правда, многие участники не сильно обрадуются этому… Почему? Дождитесь выпуска! А еще эксы спрыгнут с самого высокого в Европе подвесного моста. По результатам недели одна пара покинет проект. Кто это будет?
11 выпуск проекта Эксы-3 смотрите 23 ноября в 19:00 на Новом канале и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски реалити «Эксы» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.