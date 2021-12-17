МАСКА 2 сезон: Настя Каменских в полуфинале шоу появится в длинном силуэтном мерцающем платье
Звездный детектив проекта МАСКА 2 сезон Настя Каменских в полуфинале шоу продемонстрирует голливудский образ.
Не менее мерцающий и макияж звездного детектива. А вот прическа у Насти кардинально другая – на съемочной площадке канала «Украина» певица появилась с объемными локонами и челкой.
Этот сезон просто поражает нас невероятными раскрытиями, – говорит NK | Настя Каменских за кулисами гипершоу «МАСКА». – За восемь выпусков мы увидели столько классных номеров, пытались разгадать множество загадок, и неудивительно, что порой мы спорим. Но главное – это вайб, который идет от шоу, и он у нас прекрасный.
Смотрите полуфинал самого звездного и загадочного на украинском телевидении шоу «МАСКА» в эту субботу, 18 декабря, в 21:00 на канале «Украина»!
Напомним,