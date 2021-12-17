МАСКА 2 сезон: Настя Каменских в полуфинале шоу появится в длинном силуэтном мерцающем платье

17 декабря 2021 00:56 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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МАСКА 2 сезон: Настя Каменских в полуфинале шоу появится в длинном силуэтном мерцающем платье
Певица Настя Каменских
instagram.com/kamenskux

Звездный детектив проекта МАСКА 2 сезон Настя Каменских в полуфинале шоу продемонстрирует голливудский образ.

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Необычайно сияющий образ покажет певица в девятом выпуске любимого шоу миллионов «МАСКА». Силуэтное платье-бюстье, усыпанное множеством пайеток, Настя дополнила лаконичными черными туфлями-лодочками и оригинальным колье на шее.

Не менее мерцающий и макияж звездного детектива. А вот прическа у Насти кардинально другая – на съемочной площадке канала «Украина» певица появилась с объемными локонами и челкой.

МАСКА 2 сезон Настя Каменских / пресс-служба канала Украина

Этот сезон просто поражает нас невероятными раскрытиями, – говорит NK | Настя Каменских за кулисами гипершоу «МАСКА». – За восемь выпусков мы увидели столько классных номеров, пытались разгадать множество загадок, и неудивительно, что порой мы спорим. Но главное – это вайб, который идет от шоу, и он у нас прекрасный.

Смотрите полуфинал самого звездного и загадочного на украинском телевидении шоу «МАСКА» в эту субботу, 18 декабря, в 21:00 на канале «Украина»!

Напомним,

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