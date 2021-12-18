Криштиану Роналду вместе с возлюбленной рассекретили пол будущей двойни
Футболист Криштиану Роналду вместе со своей любимой узнали долгожданную новость.
Малыши звезд появятся на свет в начале 2022 года. В преддверии этого долгожданного дня Роналду и Джорджина решили рассекретить пол детей. Ради этого они устроили гендер-пати.
Вечеринка состоялась в домашней атмосфере возле рождественской елки. Дети футболиста – Криштиану, Алана, Ева и Матео – проткнули иголками шарики, в которых оказались конфети голубого и розоватого цвета.
Где жизнь начинается, а любовь никогда не заканчивается. Благословенные, – написали в своих блогах в Инстаграм Криштиану и Джорджина.
Напомним,