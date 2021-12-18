Криштиану Роналду вместе с возлюбленной рассекретили пол будущей двойни

18 декабря 2021 10:40 Туренко Андрей
Криштиану Роналду вместе с возлюбленной рассекретили пол будущей двойни
Криштиану Роналду и Джорджина Родригес
instagram.com/georginagio

Футболист Криштиану Роналду вместе со своей любимой узнали долгожданную новость.

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В конце октября Криштиану Роналду удивил публику неожиданной новостью. На своей странице в Инстаграм футболист заявил, что его любимая Джорджина Родригес беременна двойней.

Малыши звезд появятся на свет в начале 2022 года. В преддверии этого долгожданного дня Роналду и Джорджина решили рассекретить пол детей. Ради этого они устроили гендер-пати.

Вечеринка состоялась в домашней атмосфере возле рождественской елки. Дети футболиста – Криштиану, Алана, Ева и Матео – проткнули иголками шарики, в которых оказались конфети голубого и розоватого цвета. 

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Цветной бумажный дождь сообщил самое важное ‒ звезды ждут мальчика и девочку. Дети Роналду были восхищены действом и радовались, что совсем скоро их семья станет больше. 

Где жизнь начинается, а любовь никогда не заканчивается. Благословенные, – написали в своих блогах в Инстаграм Криштиану и Джорджина.

Напомним,

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