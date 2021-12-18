Тина Кароль рассказала об успехах своего сына Вениамина в учебе в британской школе

Певица Тина Кароль души не чает в своем сыне Вениамине.

Несколько лет назад сын Тины Кароль Вениамин уехал за границу. Сейчас 13-летний мальчик живет в Великобритании и учиться в одном из самых престижных учебных заведений Лондона.

На днях Вениамин вернулся в Украину, чтобы провести вместе с мамой новогодние праздники. Этой радостной новостью Тина поделилась на своих страницах в соцсетях.

Тина Кароль с сыном / facebook.com/tina.karol

Кароль опубликовала милую фотографию с сыном, а также поспешила поделиться успехами мальчика в английской школе. Звездная мама призналась, что очень гордится наследником.

И это неспроста, ведь Вениамин привез табель отличника. Мальчик стал лучшим знатоком английского на своем потоке. Помимо этого он может похвастаться успехами в математике.

Тина Кароль с сыном / facebook.com/tina.karol

Напомним,