Холостячка-2: Злата Огневич призналась, допускает ли она отношения с Дмитрием Шевченко
Певица Злата Огневич вновь заговорила о личной жизни.
Инициатором разрыва отношений стал Андрей. Мужчина решил попрощаться со Златой спустя месяц после финала «Холостячки-2». При этом какой-то толковой причины расставания он назвать так и не смог.
Для 35-летней исполнительницы такой поворот событий стал большой неожиданностью. Она не ожидала такого «удара» от своего избранника и до сих пор приходит в себя.
Не хочу нагружать вас той болью, с которой я пытаюсь справиться. Мне нужно время, чтобы прийти в себя, а также, чтобы трансформировать свои чувства в благодарность. Я над этим работаю, - поделилась звезда.
Я не знаю, с кем я буду в этой жизни, я не знаю - что будет дальше. Теперь, я просто хочу пребывать в нейтральной и богатой среде. Богатой - на события, знакомства, увлечения, развлечения, - пишет певица. - А уже Вселенская энергия точно мне подскажет. И в момент этого импульса я ей пообещаю, что буду просто в моменте, я буду в благодарности.