Холостячка-2: Злата Огневич призналась, допускает ли она отношения с Дмитрием Шевченко

Певица Злата Огневич вновь заговорила о личной жизни.

Неделю назад поклонники проекта «Холостячка-2» были шокированы сюжетом его финального пост-шоу – «Жизнь после проекта». В нем Злата Огневич призналась, не смогла построить отношения с победителем Андреем Задворным.

Инициатором разрыва отношений стал Андрей. Мужчина решил попрощаться со Златой спустя месяц после финала «Холостячки-2». При этом какой-то толковой причины расставания он назвать так и не смог.

Для 35-летней исполнительницы такой поворот событий стал большой неожиданностью. Она не ожидала такого «удара» от своего избранника и до сих пор приходит в себя.

Певица Злата Огневич / instagram.com/zlata.ognevich

На днях, отвечая на вопросы своих поклонников в Инстаграм, Злата рассказала, что сейчас она пытается восстановиться после неудачных отношений.

Не хочу нагружать вас той болью, с которой я пытаюсь справиться. Мне нужно время, чтобы прийти в себя, а также, чтобы трансформировать свои чувства в благодарность. Я над этим работаю, - поделилась звезда.

Кроме того, Огневич ответила на вопрос фолловеров, допускает ли она отношения с Димой Шевченко.

Я не знаю, с кем я буду в этой жизни, я не знаю - что будет дальше. Теперь, я просто хочу пребывать в нейтральной и богатой среде. Богатой - на события, знакомства, увлечения, развлечения, - пишет певица. - А уже Вселенская энергия точно мне подскажет. И в момент этого импульса я ей пообещаю, что буду просто в моменте, я буду в благодарности.

Певица Злата Огневич / instagram.com/zlata.ognevich

Напомним,