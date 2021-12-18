Андрей Джеджула подал на бывшую жену в суд и нарвался на истерику

18 декабря 2021 11:40 Туренко Андрей
Андрей Джеджула подал на бывшую жену в суд и нарвался на истерику
Ведущий Андрей Джеджула
instagram.com/djedjula

Выяснение отношений между Андреем Джеджулой и его супругой Юлией Леус не останавливается.

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В начале 2021 года у Андрея Джеджулы и Юлии Леус родилась замечательная дочка. После этого казалось, что в их семье царит любовь и понимание.

Но все оказалось наоборот. Брак Джеджулы и Леус начал трещать по швам. Более того, шоумен вместе с возлюбленной начали публично выяснять отношения.

Дошло до того, что Юлия начала обвинять Андрея в избиениях и психологическом насилии. Шоумен любые обвинения возлюбленной отрицает.

Сейчас накал страстей достиг своего апогея. Джеджула решил подать на свою бывшую возлюбленную в суд. Мужчина хочет защитить свою честь и достоинство.

м Андрей требует от Юлии моральную компенсацию. В случае проигрыша женщине придется извиниться перед бывшим возлюбленным и написать, что все ее обвинения были ложными.

Я подал иск в защиту чести и достоинства. Цена вопроса – 1 грн. Она истерику устроила: «Ты на мать-одиночку подаешь». Во-первых, она не мать-одиночка – я никуда не делся, ребенком я занимаюсь. Если она проиграет, то должна выплатить мне 1 грн моральной компенсации. Все расходы лежат на мне. В случае ее проигрыша ей придется написать, что ее обвинения были ложными, - рассказал ведущий в программе «Зірковий шлях».

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Леус не отстала от Джеджулы. Она также подала на шоумена в суд. В своем исковом заявлении женщина требует материальной поддержки, пока их дочери не исполнится три года.

Юлия Леус / instagram.com/yla__yla
 Напомним, 

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