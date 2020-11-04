Как проверить зимние шины перед эксплуатацией?

Готовы ли ваши шины к зиме?

В этом году зима может нагрянуть хотя и позднее ожидаемого срока, но неожиданно.

Пока переобуваться еще рано, самое время проверить зимние шины. Мы расскажем, как это сделать быстро.

Как вы храните шины

Шины отдельно

Второй комплект резины водители предпочитают хранить либо на дисках, либо без них. Первый вариант предпочтительнее, но не у всех есть такая возможность.

Осмотрите шины снаружи, достаточна ли глубина протектора, есть ли на нем повреждения; в ламелях не должно быть камешков и других загрязнений, а на боковинах – порезов. Потерянные шипы, к сожалению, вставить обратно нереально, но почистить шины для балансировки легко.

Глубина рисунка для успешной эксплуатации должна быть минимум 1,6 мм, что прописано в ПДД.

Что делать с порезами?

Если длина пореза не превышает 20 мм, его можно отремонтировать на шиномонтаже.

Шины на дисках

Первым делом водителю предстоит провести визуальный осмотр, чтобы выявить все проблемы и исправить их.

На смонтированном колесе необходимо проверить и давление воздуха внутри. Когда накачаете его, сможете сразу же увидеть все порезы, если они есть, а также шишки, возникающие, как правило, из-за повреждения каркаса шины после ударов на ямах.

Балансировку желательно проверять на шиномонтаже.

Напомним,