Как проверить зимние шины перед эксплуатацией?
В этом году зима может нагрянуть хотя и позднее ожидаемого срока, но неожиданно.
Пока переобуваться еще рано, самое время проверить зимние шины. Мы расскажем, как это сделать быстро.
Как вы храните шины
Шины отдельно
Осмотрите шины снаружи, достаточна ли глубина протектора, есть ли на нем повреждения; в ламелях не должно быть камешков и других загрязнений, а на боковинах – порезов. Потерянные шипы, к сожалению, вставить обратно нереально, но почистить шины для балансировки легко.
Глубина рисунка для успешной эксплуатации должна быть минимум 1,6 мм, что прописано в ПДД.
Что делать с порезами?
Если длина пореза не превышает 20 мм, его можно отремонтировать на шиномонтаже.
Шины на дисках
На смонтированном колесе необходимо проверить и давление воздуха внутри. Когда накачаете его, сможете сразу же увидеть все порезы, если они есть, а также шишки, возникающие, как правило, из-за повреждения каркаса шины после ударов на ямах.
Балансировку желательно проверять на шиномонтаже.
Напомним,