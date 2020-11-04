Как проверить зимние шины перед эксплуатацией?

4 ноября 2020 09:30 Алла Лысак
Как проверить зимние шины перед эксплуатацией?
Готовы ли ваши шины к зиме?
pixabay.com

В этом году зима может нагрянуть хотя и позднее ожидаемого срока, но неожиданно.

Пока переобуваться еще рано, самое время проверить зимние шины. Мы расскажем, как это сделать быстро. 

Как вы храните шины 

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Второй комплект резины водители предпочитают хранить либо на дисках, либо без них. Первый вариант предпочтительнее, но не у всех есть такая возможность. 

Шины отдельно 

Осмотрите шины снаружи, достаточна ли глубина протектора, есть ли на нем повреждения; в ламелях не должно быть камешков и других загрязнений, а на боковинах – порезов. Потерянные шипы, к сожалению, вставить обратно нереально, но почистить шины для балансировки легко. 

Глубина рисунка для успешной эксплуатации должна быть минимум 1,6 мм, что прописано в ПДД.

Что делать с порезами?

Если длина пореза не превышает 20 мм, его можно отремонтировать на шиномонтаже.

Шины на дисках

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Первым делом водителю предстоит провести визуальный осмотр, чтобы выявить все проблемы и исправить их.

На смонтированном колесе необходимо проверить и давление воздуха внутри. Когда накачаете его, сможете сразу же увидеть все порезы, если они есть, а также шишки, возникающие, как правило, из-за повреждения каркаса шины после ударов на ямах.

Балансировку желательно проверять на шиномонтаже.

Напомним,

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