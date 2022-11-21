Обираємо свічки для освітлення: віск чи парафін?

21 ноября 2022 09:10 Алла Лисак
Алла Лисак

Алла Лисак

Lifestyle-редактор

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Обираємо свічки для освітлення: віск чи парафін?
Обираємо свічки для освітлення: воск чи парафін?
freepik.com

Зробити дні приємнішими під час відключення електроенергії допоможуть свічки. Але вибирати їх необхідно ретельно та уважно, адже деякі свічки можуть завдати здоров'ю серйозної шкоди.

Парафін або віск

Багато українців не замислюються, коли купують свічки, з якої речовини вони виготовлені. Найчастіше в магазинах можна знайти парафінові свічки, цей матеріал вважається найбюджетнішим, але й шкоди завдає чимало, на жаль.

Під час горіння парафінова свічка виділяє у повітря толуол та бензол, які шкідливі для будь-якого живого організму. По-перше, ці речовини є канцерогенами, по-друге, можуть спровокувати алергічні реакції.

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Толуол – це отрута, проте під час горіння іі виділяється замало, тому негативні симптоми у людини можуть наростати повільно та поступово. Але це не скасовує загрози отруїтися. Згодом у любителів парафінових свічок може знизитися працездатність, а також можливі ендокринні порушення.

Вихід є – використовувати екологічні свічки із воску.

Віск дорожчий, але така свічка горітиме довше і яскравіше. Під час горіння вона не тільки не виділяє шкідливих речовин, а ще й викидає у повітря корисні. Віск має приємний медовий аромат, він не горить, а плавиться.

Увага! Якщо немає можливості купити воскову свічку, то шукайте стеаринову, такі свічки хоч і не є екологічними, але шкоди завдають менше, ніж парафінові.

Нагадаємо, 

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