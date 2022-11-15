Ірма Вітовська поділилася думками щодо процесу українізації й розповіла про власний досвід переходу Юлія Туренко

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Акторка Ірма Вітовська Пресслужба Нового каналу

Виконавиця однієї з головних ролей у серіалі «Молода», який покаже Новий канал, Ірма Вітовська розповіла про мовне питання.