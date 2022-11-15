Ірма Вітовська поділилася думками щодо процесу українізації й розповіла про власний досвід переходу

15 ноября 2022 11:20 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

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Ірма Вітовська поділилася думками щодо процесу українізації й розповіла про власний досвід переходу
Акторка Ірма Вітовська
Пресслужба Нового каналу

Виконавиця однієї з головних ролей у серіалі «Молода», який покаже Новий канал, Ірма Вітовська розповіла про мовне питання.

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Процес переходу на українську мову в повсякденному житті активно триває. Українці, які раніше спілкувались з певних причин російською, намагаються використовувати тепер лише державну. На жаль, не всі. На цю тему розмірковувала відома українська акторка, яку побачимо в серіалі «Молода» (Новий канал), Ірма Вітовська.

Зараз дедалі більше людей переходять на українську мову. Путін допомагає цьому процесу українізації, – ділиться думками акторка в YouTube-проєкті «Палата №6». – Щоправда, не всі. Залишається питання звички. У людей в голові Україна сформувалася світоглядно, але їм дуже складно «вийти» зі звички. Я вірю, що більша частина громадян, які користуються російською, просто не замислюються в цей момент, що вони нею користуються. Люди абсолютно прихильні, вважають, що єдина мова – українська, але також думають, що повністю зможе перейти на рідну лише наступне покоління українців.

Акторка Ірма Вітовська

Ірма Вітовська вважає, що хороший варіант повноцінної українізації – максимальна обов’язковість використання державної мови скрізь, без винятків.

Коли українська стане обов’язковою на роботі, то процес переходу мине швидше, – говорить артистка. – Чи коли в українських школах існуватиме вимога не переходити на іншу мову. Чому ми віддаємо дітей в англомовну школу, і там цей момент чітко проговорюється? Поки вчителі у школах будуть дозволяти, щоб діти на перервах говорили російською, вона буде існувати. В родину ж не залізеш… Хоча в мами й тата свої робочі місця, де має бути те ж саме. Як закон – прийшли на роботу, і все – розмовляємо українською.

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Акторка ділиться, що колись сама тривалий час спілкувалась російською мовою.

Я закінчила російськомовну школу. Перший курс ще використовувала цю мову, а потім перехід відбувся свідомо, – розказує Ірма Вітовська. – Мій шлях до розуміння, що наша мова українська – професійна потреба, й усвідомлення, що це взагалі правильно й логічно. В країні, яка має назву Україна, говорити треба українською.

Нагадаємо, 

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