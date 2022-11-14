Назар Задніпровський – про соцмережі: «Я люблю сваритися»
Актор серіалу «Будиночок на щастя» (Новий канал) Назар Задніпровський зізнався, з ким переписувався у Facebook до повномасштабного вторгнення.
З початком війни я, як і раніше, не займаюся собою активно в соцмережах. Не просуваю свою сторінку, – говорить він. – Інколи перепощую щось важливе, що мені надсилають колеги. Лише так. А щоб я сам собою займався в Instagram, то ні.
Активніше Задніпровський користується Facebook.
Я люблю Facebook. Я люблю політику. Я люблю сваритися, – каже Назар. – Колись міг і з Казахстаном переписуватись, і з росією, і з білоруссю навіть. Поки це не стало як горохом об стінку. У перші дні війни ще пробував. Думав, що схаменуться, вийдуть на вулиці. На жаль, за наше життя вони не боялися, а життя наших дітей їм було до одного місця.
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