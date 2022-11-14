Назар Задніпровський – про соцмережі: «Я люблю сваритися»

Ексклюзив 14 ноября 2022 19:43 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

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Назар Задніпровський – про соцмережі: «Я люблю сваритися»
Актор Назар Задніпровський
Пресслужба Нового каналу

Актор серіалу «Будиночок на щастя» (Новий канал) Назар Задніпровський зізнався, з ким переписувався у Facebook до повномасштабного вторгнення.

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Соцмережі – рушійна сила сьогодення. Завдяки ним реалізовують мегазбори на потреби ЗСУ, поширюють важливу інформацію та, найголовніше, підтримують комунікацію. Зірка комедійного серіалу «Будиночок на щастя» (Новий канал) Назар Задніпровський зізнається, що не є активним юзером соцмереж та не звик активно піаритися там.

З початком війни я, як і раніше, не займаюся собою активно в соцмережах. Не просуваю свою сторінку, – говорить він. – Інколи перепощую щось важливе, що мені надсилають колеги. Лише так. А щоб я сам собою займався в Instagram, то ні.

Актор Назар Задніпровський / Пресслужба Нового каналу

Активніше Задніпровський користується Facebook.

Я люблю Facebook. Я люблю політику. Я люблю сваритися, – каже Назар. – Колись міг і з Казахстаном переписуватись, і з росією, і з білоруссю навіть. Поки це не стало як горохом об стінку. У перші дні війни ще пробував. Думав, що схаменуться, вийдуть на вулиці. На жаль, за наше життя вони не боялися, а життя наших дітей їм було до одного місця.

Дивіться комедійний серіал «Будиночок на щастя» з 14 листопада на Новому каналі!
 

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