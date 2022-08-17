Назар Задніпровський розповів, де знаходиться його сім’я під час війни

17 августа 2022 13:00 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Назар Задніпровський розповів, де знаходиться його сім’я під час війни
Актор Назар Задніпровський
Пресслужба Нового каналу

Зірка серіалу «Будиночок на щастя» Назар Задніпровський зізнався, в яку країну спочатку виїхали його рідні, та поділився, чому вони були змушені переїхати звідти на початку літа.

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У актора українського комедійного серіалу «Будиночок на щастя» (Новий канал) Назара Задніпровського є син та донька. Майже одразу, на початку повномасштабного вторгнення дружина зірки разом із дітьми поїхали з Києва на захід України.

Згодом вони полетіли за кордон.

Два з половиною місяці, до 8 червня, моя сім’я була в Італії, – розповів актор. – Діти закінчили школу. А потім ми зрозуміли, що там дуже дорого. Страшенно підскочила в ціні оренда житла. До літа мої жили у знайомих безкоштовно, платили лише за бензин та харчування. І от настало літо, до цієї сім’ї знайомих почали приїжджати родичі з усіх країн світу, тож мої мали з’їжджати. Почали шукати помешкання, дізнаватися ціни  – і «припухли». Одна справа – вартість навесні, а друга – в червні. Все виросло в рази, бо курортний сезон. Порахували й вирішили, що краще ті самі гроші витратити в Туреччині, щоб був all inclusive.

Актор Назар Задніпровський / Пресслужба Нового каналу

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Назар Задніпровський каже, що не забороняє сім’ї повертатися додому. Але й не ініціює.

Поки гроші є, нехай будуть там. Закінчаться – повернуться, – зізнався він. – Я віддав усю валюту (заощадження, які зробив за минулий рік) дружині з дітьми, сам живу за зарплату, яка є зараз. Та мені головне, що вони забезпечені!

Нагадаємо,

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