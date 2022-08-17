Назар Задніпровський розповів, де знаходиться його сім’я під час війни Туренко Андрій

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Зірка серіалу «Будиночок на щастя» Назар Задніпровський зізнався, в яку країну спочатку виїхали його рідні, та поділився, чому вони були змушені переїхати звідти на початку літа.