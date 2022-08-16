Сергій Притула розповів, як підтримати себе й рідних під час війни

16 августа 2022 14:30 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

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Сергій Притула розповів, як підтримати себе й рідних під час війни
Ведучий Сергій Притула
Пресслужба Нового каналу

Волонтер та ведучий Нового каналу Сергій Притула поділився думками, як допомогти собі морально.

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Більше п’яти місяців українці живуть у стані стресу через війну. Хтось навчився справлятись з собою і підтримувати тих, хто навколо. Комусь досі складно опановувати себе. Волонтер, ведучий та засновник Благодійного фонду Сергій Притула поділився своїми порадами з цього приводу.

Спілкуйтеся! Спілкуйтесь і будьте поряд, коли комусь із рідних чи друзів важко, – радить Притула. – Це, насправді, тотальна проблема. Війна – то страшний форс-мажор, який може зламати людину. Бо в неї просто немає схожого досвіду. Як реагувати на тисячі смертей? На мільйони біженців? Голова це сприймає, але серце вискакує, а організм «теліпає».

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Сергій Притула каже, що важливо не гризти себе і спокійно все аналізувати.

Величезною проблемою для суспільства є те, що люди вважають, що роблять недостатньо для нашої перемоги, – говорить він. – От людина ходить і думає: «Я мало роблю». Раджу сісти, заспокоїтись і подивитися, скільки й чого ви робите. Якщо ходите на роботу, виконуєте свою справу і чесною працею допомагаєте українській економіці – це вже немало. Якщо ви ще при цьому донатите волонтерам, плетете маскувальні сітки, то що ще від себе хочете? Не вигризайте себе! Не випалюйте! Ви не винні в тому, що путін напав на Україну. Ви робите достатньо! Інша справа, що є ті, хто нічого не роблять. Що війна, що без війни, є люди, які ставлять усе під сумнів, шукають зраду, розказують, що солдати воюють неправильно, волонтери у нас неправильні. Та я радий, що в українському суспільстві таких, насправді, вкрай мало.

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