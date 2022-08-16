Сергій Притула розповів, як підтримати себе й рідних під час війни Туренко Андрій

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Ведучий Сергій Притула Пресслужба Нового каналу

Волонтер та ведучий Нового каналу Сергій Притула поділився думками, як допомогти собі морально.