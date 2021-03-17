В Украине выросли штрафы за управление автомобилем в нетрезвом виде

17 марта 2021 09:50 Алла Лысак
В Украине выросли штрафы за управление автомобилем в нетрезвом виде
В Украине выросли штрафы за управление автомобилем в нетрезвом виде
pixabay.com

Сколько украинцу придется заплатить за езду в нетрезвом виде в 2021 году?

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С 17 марта в Украине вступили в силу изменения в некоторые законодательные акты в сфере дорожного движения, сообщает на своей странице в социальной сети Facebook заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий. 

По его словам, меньше всего придется заплатить водителю, которого поймали в нетрезвом виде за рулем в первый раз.

Однако и в этом случае наказание будет очень суровым – 17 000 штрафа и лишение права вождения сроком на 12 месяцев.

За вождение в нетрезвом виде, зарегистрированное второй раз в течение года, придется заплатить уже 34 000 гривен.

Право управления авто у нарушителя заберут на 36 месяцев.

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Транспортное средство будет изъято с компенсацией, прописана и возможность административного ареста.

Попавшись в третий раз за год в состоянии алкогольного опьянения, водитель вынужден будет оплатить штраф в размере 51 000 гривен, а управлять автомобилем, изъятым с определенной компенсацией, он не сможет 10 лет.

Установлена и уголовная ответственность, если нетрезвый водитель совершил ДТП.

Напомним,

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