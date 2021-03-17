В Украине выросли штрафы за управление автомобилем в нетрезвом виде
Сколько украинцу придется заплатить за езду в нетрезвом виде в 2021 году?
По его словам, меньше всего придется заплатить водителю, которого поймали в нетрезвом виде за рулем в первый раз.
Однако и в этом случае наказание будет очень суровым – 17 000 штрафа и лишение права вождения сроком на 12 месяцев.
За вождение в нетрезвом виде, зарегистрированное второй раз в течение года, придется заплатить уже 34 000 гривен.
Право управления авто у нарушителя заберут на 36 месяцев.
Транспортное средство будет изъято с компенсацией, прописана и возможность административного ареста.
Попавшись в третий раз за год в состоянии алкогольного опьянения, водитель вынужден будет оплатить штраф в размере 51 000 гривен, а управлять автомобилем, изъятым с определенной компенсацией, он не сможет 10 лет.
Установлена и уголовная ответственность, если нетрезвый водитель совершил ДТП.
Напомним,