В Украине выросли штрафы за управление автомобилем в нетрезвом виде

В Украине выросли штрафы за управление автомобилем в нетрезвом виде

Сколько украинцу придется заплатить за езду в нетрезвом виде в 2021 году?

С 17 марта в Украине вступили в силу изменения в некоторые законодательные акты в сфере дорожного движения, сообщает на своей странице в социальной сети Facebook заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

По его словам, меньше всего придется заплатить водителю, которого поймали в нетрезвом виде за рулем в первый раз.

Однако и в этом случае наказание будет очень суровым – 17 000 штрафа и лишение права вождения сроком на 12 месяцев.

За вождение в нетрезвом виде, зарегистрированное второй раз в течение года, придется заплатить уже 34 000 гривен.

Право управления авто у нарушителя заберут на 36 месяцев.

Транспортное средство будет изъято с компенсацией, прописана и возможность административного ареста.

Попавшись в третий раз за год в состоянии алкогольного опьянения, водитель вынужден будет оплатить штраф в размере 51 000 гривен, а управлять автомобилем, изъятым с определенной компенсацией, он не сможет 10 лет.

Установлена и уголовная ответственность, если нетрезвый водитель совершил ДТП.

Напомним,