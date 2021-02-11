Почему кредит под залог автомобиля выдается с настолько низкой процентной ставкой?

Автомобиль является неотъемлемым атрибутом в жизни многих людей, это удобное средство передвижения, предмет для обсуждения среди друзей и знакомых, показатель материального достатка.

Авто также может быть и источником дохода, например, если Вам срочно нужны деньги, а времени или возможностей собирать документы и посещать различные инстанции нет, Вы можете взять кредит под залог авто. Кредит под залог авто лучше оформлять в надежной коммерческой финансовой организации, с достаточным опытом в данной сфере и хорошей репутацией среди клиентов. Ведущим автоломбардом в Украине на сегодняшний день является компания «Банкнота», где каждый желающий может взять кредит под залог авто на выгодных условиях и с гарантией честного сотрудничества.

Частный кредитор «Банкнота»

Компания «Банкнота» - один из самых успешных коммерческих кредиторов на территории Украины. Данная организация занимается залоговым кредитованием с 2014 года, и на текущий момент является финансовой опорой многих бизнес-проектов, предприятий и физических лиц.

Главными преимуществами компании являются:

Богатый опыт в сфере кредитования;

Высокий уровень профессионализма сотрудников;

Оперативность – принимают решение по кредиту всего за 9 минут, Вы получаете всю сумму займа за 24 часа;

Дают возможность досрочно погасить кредит без комиссии;

Требуют минимальный пакет документов при оформлении кредита под залог;

Дают отсрочку по выплате кредита в случае необходимости;

Предоставляют бесплатную оценку всех видов личного имущества.

Условия кредита под залог авто от «Банкнота»

«Банкнота» предоставляет честные и выгодные условия для каждого клиента, благодаря чему активно развивается в кредитной отрасли Украины уже более 7 лет. Что предлагает компания?

Сумма залогового кредита – от 50 000 до 2 000 000 гривен;

Процентная ставка – всего 3,5% в месяц (фиксирована на весь период выплат);

Размер кредита – до 80% от оценочной стоимости автомобиля;

Длительность кредитования от 3 до 60 месяцев;

Регион регистрации автомобиля – не имеет значения.

Согласно условиям «Банкнота», Вы можете оформить кредит под залог авто как с правом вождения на весь период погашения, так и с постановкой на стоянку компании. Этот показатель напрямую влияет на процентную ставку по кредиту.

Авто под залог

«Банкнота» выдает кредит под залог различных типов транспортных средств:

Легковые автомобили;

Грузовые автомобили;

Автобусы;

Микроавтобусы;

Спец. техника и прочее.

Как узнать, подойдет ли Ваш автомобиль в качестве залога? Все просто, обратитесь за помощью к специалисту «Банкнота», и эксперт компании оценит возможность кредитования под Ваше личное авто в день обращения.

Если Вы уверены в своем автомобиле на все 100%, можете произвести предварительный расчет кредита с помощью кредитного калькулятора на сайте «Банкнота». Вам необходимо выбрать лишь 3 показателя: сумму кредита, срок погашения займа и тип имущества «Автомобиль».

Взять кредит под залог авто

Нуждаетесь в финансовой поддержке? Оформите кредит под залог авто всего за несколько минут в компании «Банкнота». Подать заявку можно прямо на сайте «Банкнота», в одном из физических офисов или связавшись с менеджером компании по телефону +38-067-930-99-99. Возникли дополнительные вопросы о залоговом кредитовании или условиях сотрудничества с «Банкнота»? Вы всегда можете получить бесплатную консультацию у специалиста компании любым удобным способом.

Чому кредит під заставу автомобіля видається з настільки низькою відсотковою ставкою?

Автомобіль є невід'ємним атрибутом в житті багатьох людей, це зручний засіб пересування, предмет для обговорення серед друзів і знайомих, показник матеріального достатку. Авто також може бути і джерелом доходу, наприклад, якщо Вам терміново потрібні гроші, а часу або можливостей збирати документи і відвідувати різні інстанції немає, Ви можете взяти кредит під заставу авто. Кредит під заставу авто краще оформляти в надійній комерційній фінансовій організації, з достатнім досвідом у даній сфері і хорошою репутацією серед клієнтів. Провідним автоломбардом в Україні на сьогоднішній день є компанія «Банкнота», де кожен бажаючий може взяти кредит під заставу авто на вигідних умовах і з гарантією чесної співпраці.

Приватний кредитор «Банкнота»

Компанія «Банкнота» - один з найуспішніших комерційних кредиторів на території України. Дана організація займається заставним кредитуванням з 2014 року, і на поточний момент є фінансовою опорою багатьох бізнес-проєктів, підприємств і фізичних осіб.

Головними перевагами компанії є:

Багатий досвід в сфері кредитування;

Високий рівень професіоналізму співробітників;

Оперативність - приймають рішення по кредиту всього за 9 хвилин, Ви отримуєте всю суму позики за 24 години;

Дають можливість достроково погасити кредит без комісії;

Вимагають мінімальний пакет документів при оформленні кредиту під заставу;

Дають відстрочку з виплати кредиту в разі потреби;

Надають безкоштовну оцінку всіх видів особистого майна.

Умови кредиту під заставу авто від «Банкнота»

«Банкнота» надає чесні і вигідні умови для кожного клієнта, завдяки чому активно розвивається в кредитній галузі України вже більше 7 років. Що пропонує компанія?

Сума заставного кредиту - від 50 000 до 2 000 000 гривень;

Відсоткова ставка - всього 3,5% на місяць (фіксована на весь період виплат);

Розмір кредиту - до 80% від оціночної вартості автомобіля;

Тривалість кредитування від 3 до 60 місяців;

Регіон реєстрації автомобіля - не має значення.

Згідно з умовами «Банкнота», Ви можете оформити кредит під заставу авто як з правом водіння на весь період погашення, так і з постановкою на стоянку компанії. Цей показник безпосередньо впливає на відсоткову ставку по кредиту.

Авто під заставу

«Банкнота» видає кредит під заставу різних типів транспортних засобів:

Легкові автомобілі;

Вантажні автомобілі;

Автобуси;

Мікроавтобуси;

Спец. техніка та інше.

Як дізнатися, чи підійде Ваш автомобіль в якості застави? Все просто, зверніться за допомогою до фахівця «Банкнота», і експерт компанії оцінить можливість кредитування під Ваше особисте авто в день звернення.

Якщо Ви впевнені в своєму автомобілі на всі 100%, можете зробити попередній розрахунок кредиту за допомогою кредитного калькулятора на сайті «Банкнота». Вам необхідно вибрати лише 3 показника: суму кредиту, термін погашення позики і тип майна «Автомобіль».

Взяти кредит під заставу авто

Потребуєте фінансової підтримки? Оформіть кредит під заставу авто всього за кілька хвилин в компанії «Банкнота». Подати заявку можна прямо на сайті «Банкнота», в одному з фізичних офісів або зв'язавшись з менеджером компанії по телефону + 38-067-930-99-99. Виникли додаткові питання про заставне кредитування або умови співпраці з «Банкнота»? Ви завжди можете отримати безкоштовну консультацію у фахівця компанії будь-яким зручним способом.

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