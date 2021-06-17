Можно ли в Украине затемнять стекла автомобиля
Тонировкой называется искусственное затемнение стекла с помощью металлического напыления или, например, энергосберегающей пленки.
Если решили затемнить стекла автомобиля, помните, что в статье 31.4.7. ПДД Украины запрещена эксплуатация транспортных средств с нанесенным на стекла покрытием, которое может ограничивать обзорность с места водителя.
Итак, в ГОСТе 5727-88 указаны основные требования к затемнению стекол автомобиля.
- лобовое стекло можно затемнять только на 25% максимум.
- передние боковые стекла должны пропускать не менее 75% света,
- заднее стекло и задние боковые окна могут иметь любую пропускающую способность,
- солнцезащитная пленка на лобовом стекле должны быть не шире 14 сантиметров,
- никакого зеркального эффекта на стеклах.
Напомним,