Можно ли в Украине затемнять стекла автомобиля

Как правильно тонировать стекла автомобиля, чтобы не пришлось платить штраф

Тонировкой называется искусственное затемнение стекла с помощью металлического напыления или, например, энергосберегающей пленки.

Если решили затемнить стекла автомобиля, помните, что в статье 31.4.7. ПДД Украины запрещена эксплуатация транспортных средств с нанесенным на стекла покрытием, которое может ограничивать обзорность с места водителя.

Но это не означает, что в Украине под запретом любая тонировка. Главное, досконально изучить все требования, иначе придется заплатить штраф в размере 340 гривен.

Итак, в ГОСТе 5727-88 указаны основные требования к затемнению стекол автомобиля.

лобовое стекло можно затемнять только на 25% максимум.

передние боковые стекла должны пропускать не менее 75% света,

заднее стекло и задние боковые окна могут иметь любую пропускающую способность,

солнцезащитная пленка на лобовом стекле должны быть не шире 14 сантиметров,

никакого зеркального эффекта на стеклах.

Напомним,