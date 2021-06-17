Можно ли в Украине затемнять стекла автомобиля

17 июня 2021 11:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Можно ли в Украине затемнять стекла автомобиля
Как правильно тонировать стекла автомобиля, чтобы не пришлось платить штраф
pixabay.com

Тонировкой называется искусственное затемнение стекла с помощью металлического напыления или, например, энергосберегающей пленки.

Если решили затемнить стекла автомобиля, помните, что в статье 31.4.7. ПДД Украины запрещена эксплуатация транспортных средств с нанесенным на стекла покрытием, которое может ограничивать обзорность с места водителя.

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Но это не означает, что в Украине под запретом любая тонировка. Главное, досконально изучить все требования, иначе придется заплатить штраф в размере 340 гривен.  

Итак, в ГОСТе 5727-88 указаны основные требования к затемнению стекол автомобиля.

  • лобовое стекло можно затемнять только на 25% максимум.
  • передние боковые стекла должны пропускать не менее 75% света,
  • заднее стекло и задние боковые окна могут иметь любую пропускающую способность,
  • солнцезащитная пленка на лобовом стекле должны быть не шире 14 сантиметров,
  • никакого зеркального эффекта на стеклах. 

Напомним,

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