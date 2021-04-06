Аналитики посчитали средний возраст украинского автомобиля

6 апреля 2021 10:30 Алла Лысак
Аналитики посчитали средний возраст украинского автомобиля
Аналитики посчитали средний возраст украинского автомобиля
pixabay.com

Автопарк Украины возглавил рейтинг самых старых машин в Европе.

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Средний возраст автомобиля, передвигающегося по дорогам Украины, составил 23 года. По данному показателю автопарк нашей страны оказался самым старым в Европе, посчитали аналитики группы Автокансалтинг. 

В 2020 году, например, украинцы приобрели порядка 90 тыс. новых автомобилей, количество приобретений б/у автомобилей превышает эту цифру вчетверо.

Лишь за последние 10 лет автопарк в Украине постарел на 4-5 лет, причина этого процесса экономическая.

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Украинцы предпочитают бывшие в употребление автомобили из Европы и США, впрочем, активнее всего снижают средний возраст авторынка Украины машины советского производства, а на них до сих пор приходится около 25% общей доли. 

Скорее всего, автомобилей ретро станет меньше, когда в Украине вернут обязательный технических осмотр. Правительство уже работает над этим, вероятно, техосмотр вернется в жизнь водителей уже в 2022 году. 

Напомним,

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