Аналитики посчитали средний возраст украинского автомобиля
Автопарк Украины возглавил рейтинг самых старых машин в Европе.
В 2020 году, например, украинцы приобрели порядка 90 тыс. новых автомобилей, количество приобретений б/у автомобилей превышает эту цифру вчетверо.
Лишь за последние 10 лет автопарк в Украине постарел на 4-5 лет, причина этого процесса экономическая.
Скорее всего, автомобилей ретро станет меньше, когда в Украине вернут обязательный технических осмотр. Правительство уже работает над этим, вероятно, техосмотр вернется в жизнь водителей уже в 2022 году.
Напомним,