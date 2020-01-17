Назван город с самым грязным воздухом в мире

17 января 2020 22:00 Алла Лысак
Назван город с самым грязным воздухом в мире
Назван город с самым грязным воздухом в мире
pixabay.com

Без упоминания этого города не обходится ни один учебник истории.

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Когда речь заходит о городе Сараево, столице Боснии и Герцеговины, большинство вспоминает убийство эрцгерцога Фердинанда, положившего начало Первой мировой войне. 

Сегодня этот населенный пункт вновь упоминается в новостях, на этот раз из-за экологических проблем и загрязнения воздуха.

Свежий рейтинг чистоты воздуха был опубликован в первые дни нового года, качество атмосферы профессиональные и независимые экологи над каждым конкретным городом оценивали по международному рейтингу AQI.

Кто бы мог подумать, что на первом месте окажется не какой-нибудь китайский мегаполис, а относительно небольшой город в Боснии и Герцеговине.

Качество воздуха в Сараево оценили в 236 пунктов, что «крайне опасно для вашего здоровья». Теперь в городе установили чрезвычайный режим, жителям советуют лишний раз не открывать в квартирах и домах окна, а на улицу выходить в защитных масках, которые теперь продаются почти во всех магазинах и аптеках. 

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К такому катастрофическому положению привело то, что автомобили в Сараево не отвечают экологическим нормам Европейского Союза, дома отапливаются дровами, а энергоносители даже не имеют государственных сертификатов. 

Напомним,

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