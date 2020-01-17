Назван город с самым грязным воздухом в мире
Без упоминания этого города не обходится ни один учебник истории.
Сегодня этот населенный пункт вновь упоминается в новостях, на этот раз из-за экологических проблем и загрязнения воздуха.
Свежий рейтинг чистоты воздуха был опубликован в первые дни нового года, качество атмосферы профессиональные и независимые экологи над каждым конкретным городом оценивали по международному рейтингу AQI.
Кто бы мог подумать, что на первом месте окажется не какой-нибудь китайский мегаполис, а относительно небольшой город в Боснии и Герцеговине.
Качество воздуха в Сараево оценили в 236 пунктов, что «крайне опасно для вашего здоровья». Теперь в городе установили чрезвычайный режим, жителям советуют лишний раз не открывать в квартирах и домах окна, а на улицу выходить в защитных масках, которые теперь продаются почти во всех магазинах и аптеках.
Напомним,