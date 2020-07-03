Атмосфера уюта: делаем освежитель для квартиры своими руками
Освежитель для воздуха - настоящее спасение для создания благоприятной атмосферы в доме.
Вам понадобятся:
- стеклянный или керамический контейнер с узким верхом;
- эфирные масла;
- минеральное масло;
- тростниковые или бамбуковые шпажки;
- Смешайте эфирное и минеральное масла вместе.
- Их соотношение должно быть 30:70.
- Затем добавьте еще 12 капель любого эфирного масла.
- Следом вылейте половину стакана воды.
- Залейте смесь в емкость.
- Возьмите бамбуковую шпажку и поместите один конец в раствор.
- Спустя пару часов переверните ее другим концом и погрузите заново в массу.
- Переворачивать шпажки можно раз в неделю.
Лайфхак
Если вы хотите продлить стойкость запаха, добавьте в жидкость несколько капель водки. Благодаря ей вы сможете перемешать запаха между собой и создать более стойкий аромат.
Напомним,