Атмосфера уюта: делаем освежитель для квартиры своими руками

3 июля 2020 15:30 Антонина Старовойт
Атмосфера уюта: делаем освежитель для квартиры своими руками
Атмосфера уюта: делаем освежитель для квартиры своими руками
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Освежитель для воздуха - настоящее спасение для создания благоприятной атмосферы в доме.

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Вместе с тем, покупные освежители воздуха часто вызывают аллергические реакции либо вовсе не оправдывают ожидания. Что же делать в такой ситуации? Правильно, можно реабилитироваться и сделать освежитель своими руками. Это намного проще, чем вы думаете. 

Вам понадобятся: 

  • стеклянный или керамический контейнер с узким верхом;
  • эфирные масла;
  •  минеральное масло;
  •  тростниковые или бамбуковые шпажки;

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Инструкция: 

  1. Смешайте эфирное и минеральное масла вместе. 
  2. Их соотношение должно быть 30:70.
  3. Затем добавьте еще 12 капель любого эфирного масла. 
  4. Следом вылейте половину стакана воды. 
  5. Залейте смесь в емкость. 
  6. Возьмите бамбуковую шпажку и поместите один конец в раствор.
  7. Спустя пару часов переверните ее другим концом и погрузите заново в массу.
  8. Переворачивать шпажки можно раз в неделю. 

Лайфхак

Если вы хотите продлить стойкость запаха, добавьте в жидкость несколько капель водки. Благодаря ей вы сможете перемешать запаха между собой и создать более стойкий аромат. 

Напомним, 

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