Делаем бархатный стильный обруч для волос: простая инструкция
Бархат вновь врывается во все модные чарты. Хотите не отставать от трендов?
Вам понадобятся:
- Бархатная лента шириной 12 мм;
- Кружево;
- Острые ножницы;
- Мононить и игла;
- Зажигалка;
- Основа для ободка 7 мм;
- Замерьте длину ободка по внешнему краю.
- Прибавьте к этому значению еще по 1,5 см с каждой стороны.
- Отмеряем эту длину на бархатной ленте и отрежьте.
- При помощи ножниц вырежьте кончик длиной 1,5 см, который закроет металлическую заготовку для ободка.
- Приложите заготовку к ободку, чтобы проверить размеры.
- Возьмите зажигалку и обработайте края срезов.
- Начните прикрывать кончик ободка.
- Для начала сверните центральную длинную часть бархатной ленты к ободку.
- Потом сверните два края к середине ободка.
- У вас должен получится аккуратный хвостик.
- Возьмите мононить и иголку. Начните сшивать ее по линии соединения бархатной ленты в центре ободка.
- У вас выйдет ровная сторона ободка.
- Основной шов идет по внешней стороне ободка.
- Дошейте его почти до конца. С другой стороны ободка вырежьте и сформируйте кончик.
- Сложите и закройте второй кончик ободка. При помощи иглы и мононити скрепите элементы.
- У вас получится бархатная основа для ободка.
- Также вы можете нашить поверх нее кружево по желанию.
Совет
Носить такой ободок можно как на светские мероприятия, так и на обычные прогулки. Не ставьте себе рамки, а просто ощущайте себя стильной с этим ободком.
Напомним,