Делаем бархатный стильный обруч для волос: простая инструкция

18 июня 2020 15:30 Антонина Старовойт
Делаем бархатный стильный обруч для волос: простая инструкция
Делаем бархатный стильный обруч для волос: простая инструкция
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Бархат вновь врывается во все модные чарты. Хотите не отставать от трендов?

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Тогда вам обязательно стоит обратить внимание на бархатный ободок для волос. Он придает образу игривости, легкости, а также аристократизм и ощущение стиля. Сделать его куда проще, чем вы думаете. 

Вам понадобятся: 

  • Бархатная лента шириной 12 мм;
  • Кружево;
  • Острые ножницы;
  • Мононить и игла;
  • Зажигалка;
  • Основа для ободка 7 мм;

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Пошаговая инструкция: 

  1. Замерьте длину ободка по внешнему краю.
  2. Прибавьте к этому значению еще по 1,5 см с каждой стороны.
  3. Отмеряем эту длину на бархатной ленте и отрежьте.
  4. При помощи ножниц вырежьте кончик длиной 1,5 см, который закроет металлическую заготовку для ободка.
  5. Приложите заготовку к ободку, чтобы проверить размеры.
  6. Возьмите зажигалку и обработайте края срезов.
  7. Начните прикрывать кончик ободка.
  8. Для начала сверните центральную длинную часть бархатной ленты к ободку.
  9. Потом сверните два края к середине ободка.
  10. У вас должен получится аккуратный хвостик.
  11. Возьмите мононить и иголку. Начните сшивать ее по линии соединения бархатной ленты в центре ободка. 
  12. У вас выйдет ровная сторона ободка.
  13. Основной шов идет по внешней стороне ободка.
  14. Дошейте его почти до конца. С другой стороны ободка вырежьте и сформируйте кончик.
  15. Сложите и закройте второй кончик ободка. При помощи иглы и мононити скрепите элементы.
  16. У вас получится бархатная основа для ободка. 
  17. Также вы можете нашить поверх нее кружево по желанию. 

Совет

Носить такой ободок можно как на светские мероприятия, так и на обычные прогулки. Не ставьте себе рамки, а просто ощущайте себя стильной с этим ободком. 

Напомним, 

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