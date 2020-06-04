Как сделать шоколадное мыло для тела своими руками: пошаговая инструкция
4 июня 2020 15:30
Как сделать шоколадное мыло для тела своими руками: пошаговая инструкция
pixabay.com
Шоколадное мыло - отличный способ разогнать обмен веществ и избавиться от целлюлита.
условиях куда проще, чем вы думали. Достаточно немного терпения и желания выглядеть превосходно.
Вам понадобятся:
- 100 грамм мыльной основы,
- 1/3 чайной ложки масла ореха мадкадамия,
- квадратик чёрного шоколада,
- 10 капель отдушки какао,
- формочка для мыла,
- распылитель со спиртом,
- посудина.
- Нарежьте мыльную основу кубиками.
- Растопите мыльную основу на водяной бане.
- Нарежьте квадратик шоколада.
- Затем добавьте его в растопленную основу.
- После этого снимите мыльную массу с плиты.
- Добавьте масло ореха мадкадамия.
- Следом за этим влейте отдушку какао.
- Перемешайте тщательно массу.
- Сбрызните формочку спиртом.
- Залейте смесь.
- Сбрызните поверхность мыла спиртом.
- Оставьте мыло на сутки до полного застывания.
Напомним,