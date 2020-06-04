Как сделать шоколадное мыло для тела своими руками: пошаговая инструкция

4 июня 2020 15:30 Антонина Старовойт
Как сделать шоколадное мыло для тела своими руками: пошаговая инструкция
Как сделать шоколадное мыло для тела своими руками: пошаговая инструкция
pixabay.com

Шоколадное мыло - отличный способ разогнать обмен веществ и избавиться от целлюлита.

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Кстати, сделать его в домашних условиях куда проще, чем вы думали. Достаточно немного терпения и желания выглядеть превосходно. 

Вам понадобятся: 

  • 100 грамм мыльной основы,
  • 1/3 чайной ложки масла ореха мадкадамия,
  • квадратик чёрного шоколада,
  • 10 капель отдушки какао,
  • формочка для мыла,
  •  распылитель со спиртом,
  • посудина.

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Инструкция: 

  1. Нарежьте мыльную основу кубиками.
  2. Растопите мыльную основу на водяной бане.
  3. Нарежьте квадратик шоколада. 
  4. Затем добавьте его в растопленную основу. 
  5. После этого снимите мыльную массу с плиты.
  6. Добавьте масло ореха мадкадамия.
  7. Следом за этим влейте отдушку какао.
  8.  Перемешайте тщательно массу.
  9. Сбрызните формочку спиртом. 
  10. Залейте смесь.
  11. Сбрызните поверхность мыла спиртом.
  12. Оставьте мыло на сутки до полного застывания.

Напомним, 

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