Как вырастить авокадо в домашних условиях: простая инструкция

2 июня 2020 17:00 Антонина Старовойт
Как вырастить авокадо в домашних условиях: простая инструкция
Как вырастить авокадо в домашних условиях: простая инструкция
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Авокадо - настоящий спасатель нашей красоты и молодости. И чтобы оставаться красивой и ухоженной как можно дольше, вам стоит повторно обратить более пристальное внимание на этот фрукт.

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А если вас смущает цена авокадо в магазинах, попробуйте вырастить его самостоятельно в домашних условиях. Это намного проще, чем вы думаете. 

Как выращивать?

Для начала вам нужно разрезать спелый авокадо и достать из него косточку.

После этого тщательно ее промойте.

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Высушите косточку.

По бокам сделайте надрезы в семени. 

Вставьте в четыре стороны зубочистки. Ваша косточка авокадо таким образом должна держаться над стаканом с водой. 

Налейте воду в стакан.

Семя должно быть слегка погруженным в жидкость. Но следите, чтобы не до конца.

Оставьте ваш будущий авокадо в теплом и сухом месте на пару месяцев.

Регулярно подливайте воду в стакан.

Если вы обнаружите, что появился корешки, а семя лопнуло, будьте уверены: через пару недель у вас точно появятся зеленые ростки.

После выхода на поверхность ростков посадите фрукт в горшок с грунтом и ждите появления дерева.

Он должен хорошенько покрывать дно горшка.

Пересадите семя. Главное - не повредите корни.

Поместите его в центр и присыпьте землей. 

На поверхности должна оставаться косточка. А в земле - корни и нижняя часть. 

Не забывайте регулярно поливать авокадо водой. 

Напомним, 

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