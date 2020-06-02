Как вырастить авокадо в домашних условиях: простая инструкция
Авокадо - настоящий спасатель нашей красоты и молодости. И чтобы оставаться красивой и ухоженной как можно дольше, вам стоит повторно обратить более пристальное внимание на этот фрукт.
Как выращивать?
Для начала вам нужно разрезать спелый авокадо и достать из него косточку.
После этого тщательно ее промойте.
По бокам сделайте надрезы в семени.
Вставьте в четыре стороны зубочистки. Ваша косточка авокадо таким образом должна держаться над стаканом с водой.
Налейте воду в стакан.
Семя должно быть слегка погруженным в жидкость. Но следите, чтобы не до конца.
Оставьте ваш будущий авокадо в теплом и сухом месте на пару месяцев.
Регулярно подливайте воду в стакан.
Если вы обнаружите, что появился корешки, а семя лопнуло, будьте уверены: через пару недель у вас точно появятся зеленые ростки.
После выхода на поверхность ростков посадите фрукт в горшок с грунтом и ждите появления дерева.
Он должен хорошенько покрывать дно горшка.
Пересадите семя. Главное - не повредите корни.
Поместите его в центр и присыпьте землей.
На поверхности должна оставаться косточка. А в земле - корни и нижняя часть.
Не забывайте регулярно поливать авокадо водой.
Напомним,