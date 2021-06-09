Европа вводит COVID-сертификаты: что изменится для украинских туристов
Европарламент завершил процедуры по введению цифрового COVID-сертификата.
Владелец сертификата не будет сталкиваться с дополнительными ограничениями (например, самоизоляцией или карантином) или надобностью сдавать тест.
Украина не входит в состав Евросоюза, поэтому признание сертификатов вакцинации украинского образца проходит в ручном режиме. На данном этапе три страны — Венгрия, Молдова и Турция — согласились признавать украинские сертификаты вакцинации против COVID-19, которые должны начать выдавать до 1 июля.
Напомним,
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