Европа вводит COVID-сертификаты: что изменится для украинских туристов

9 июня 2021 15:25 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Европа вводит COVID-сертификаты: что изменится для украинских туристов
Европа вводит COVID-сертификаты: как они будут работать
pixabay.com

Европарламент завершил процедуры по введению цифрового COVID-сертификата.

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Сертификаты вакцинации будут выдаваться всеми странами Евросоюза своим гражданам бесплатно как в цифровом, так и в бумажном формате. Документ будет гарантией того, что турист прошел полный курс вакцинации, недавно получил отрицательный тест на коронавирус или переболел инфекцией в недавнем времени. 

Владелец сертификата не будет сталкиваться с дополнительными ограничениями (например, самоизоляцией или карантином) или надобностью сдавать тест.

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Для украинцев с момента введения сертификатов вакцинации в Европе ничего принципиально не поменяется. поскольку Украина будет выдавать национальные сертификаты вакцинированным.

Украина не входит в состав Евросоюза, поэтому признание сертификатов вакцинации украинского образца проходит в ручном режиме. На данном этапе три страны — Венгрия, Молдова и Турция — согласились признавать украинские сертификаты вакцинации против COVID-19, которые должны начать выдавать до 1 июля.

Напомним,

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