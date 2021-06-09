Европа вводит COVID-сертификаты: что изменится для украинских туристов

Европа вводит COVID-сертификаты: как они будут работать

Европарламент завершил процедуры по введению цифрового COVID-сертификата.

Сертификаты вакцинации будут выдаваться всеми странами Евросоюза своим гражданам бесплатно как в цифровом, так и в бумажном формате. Документ будет гарантией того, что турист прошел полный курс вакцинации, недавно получил отрицательный тест на коронавирус или переболел инфекцией в недавнем времени.

Владелец сертификата не будет сталкиваться с дополнительными ограничениями (например, самоизоляцией или карантином) или надобностью сдавать тест.

Для украинцев с момента введения сертификатов вакцинации в Европе ничего принципиально не поменяется. поскольку Украина будет выдавать национальные сертификаты вакцинированным.

Украина не входит в состав Евросоюза, поэтому признание сертификатов вакцинации украинского образца проходит в ручном режиме. На данном этапе три страны — Венгрия, Молдова и Турция — согласились признавать украинские сертификаты вакцинации против COVID-19, которые должны начать выдавать до 1 июля.

Напомним,