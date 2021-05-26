У 14% инфицированных коронавирус вызывает минимум одно новое заболевание

26 мая 2021 15:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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У 14% инфицированных коронавирус вызывает минимум одно новое заболевание
У 14% инфицированных коронавирус вызывает минимум одно новое заболевание
pixabay.com

Коронавирус опасен не только сам по себе, но и долгосрочными осложнениями и даже новыми заболеваниями.

Исследование о возможных последствиях коронавируса проводили ученые из Гарвардской школы общественного здравоохранения (Harvard School of Public Health). В ходе эксперимента медики проанализировали данные о здоровье 193 тыс. пациентов с коронавирусом, которые уже выздоровели. 

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Возраст участников контрольной группы колебался от 18 до 65 лет.  

Результаты исследования показали, что у 14%, переболевших COVID-19, появилось как минимум одно заболевание, которое необходимо лечить.

Нет какого-то одного органа, который может пострадать, мы фиксировали ухудшения функционального состояния и седречно-сосудистой системы, и нервной, и почечной, были и психические осложнения, с которыми люди приходили к медикам,
– отметили ученые.

Вероятность получить новый диагноз врачи не смогли связать ни с возрастом пациентов, ни с наличием других болезней. 

Напомним, 

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здоровье ученые исследование коронавирус

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