Во Вьетнаме нашли новую мутацию коронавируса: в чем его особенность

Во Вьетнаме нашли новую мутацию коронавируса: в чем его особенность

Во Вьетнаме обнаружили новую мутацию индийского и британского штаммов коронавируса.

По словам министр здравоохранения страны Нгуен Тхань Лонга, предположительно штамм, который сочетает в себе характеристики нашумевших британского и индийского вариантов коронавируса, может более быстро распространяться по воздуху, передаваясь от человека к человеку.

Но есть и хорошая новость, данная мутация переносится легче, чем предыдущие, это удалось установить после исследований пациентов, переболевших несколько недель назад вьетнамским вариантов ковида.

Пока нет доказательств, что новые штаммы «короны» могут вызвать более серьезные заболевания у большинства людей.

Но представители здравоохранения подозревают, что мутация вируса может быть причастна к резкому росту числа инфицированных в стране.

Напомним,