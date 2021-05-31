Во Вьетнаме нашли новую мутацию коронавируса: в чем его особенность
Во Вьетнаме обнаружили новую мутацию индийского и британского штаммов коронавируса.
По словам министр здравоохранения страны Нгуен Тхань Лонга, предположительно штамм, который сочетает в себе характеристики нашумевших британского и индийского вариантов коронавируса, может более быстро распространяться по воздуху, передаваясь от человека к человеку.
Пока нет доказательств, что новые штаммы «короны» могут вызвать более серьезные заболевания у большинства людей.
Но представители здравоохранения подозревают, что мутация вируса может быть причастна к резкому росту числа инфицированных в стране.
Напомним,
- Сальма Хайек едва не умерла от коронавируса: подробности.
- как восстановить кожу и волосы после коронавируса?