Чем опасен индийский штамм коронавируса

12 мая 2021 15:10 Алла Лысак
Чем опасен индийский штамм коронавируса
Чем опасен индийский штамм коронавируса
pixabay.com

Глава украинского Минздрава Максим Степанов рассказал, чем опасен индийский штамм COVID-19.

Читайте такжеМожно ли вакцинироваться от коронавируса аллергикам, диабетикам и кормящим матерям
Протоколы лечения коронавируса постоянно меняются из-за мутаций самого вируса и особенностей течения каждого штамма.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Степанов. 

Что касается индийского штамма и его клинической картины, то идет очень сильная интоксикация, фиксируются поражения желудочно-кишечного тракта, почек, к определенной симптоматике мы готовы.

Министр еще раз подчеркнул, что индийским штамм не является более агрессивным и смертоносным, а вспышка COVID-19 в Индии связана прежде всего с нежеланием населения носить маски и придерживаться социальной дистанции.

Читайте такжеВ Pfizer рассказали, придется ли вакцинироваться от коронавируса каждый год
Кроме того, Степанов рассказал, что в Украине сейчас активно внедряются протоколы для реабилитации людей, переболевших коронавирусом в тяжелой и средней формах.

У нас уже принят протокол по лечению постковидного синдрома, постковидной реабилитации, потому что это большая проблематика, которая имеет место.

Напомним,

Облако тегов

Украина здоровье вирус коронавирус Коронавирус в Украине

Материалы по теме

Ученые объяснили, почему у женщин часто слоятся ногти
Lifestyle

Ученые объяснили, почему у женщин часто слоятся ногти
Магнитные бури 12 мая 2021 в Украине
Гороскопы

Магнитные бури 12 мая 2021 в Украине
Победитель "Голосу країни" Роман Сасанчин показал маму после тяжелой болезни: Маму сейчас учат ходить
Новости

Победитель "Голосу країни" Роман Сасанчин показал маму после тяжелой болезни: Маму сейчас учат ходить
Марина Боржемская призналась, появился ли у нее бойфренд после развода с Узелковым
Новости

Марина Боржемская призналась, появился ли у нее бойфренд после развода с Узелковым

Популярное на сайте

Танк: смотреть 1-4 серии онлайн

Танк: смотреть 1-4 серии онлайн
Как выйти замуж: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 06.05.2021)

Как выйти замуж: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 06.05.2021)
Ни шагу назад: смотреть 1-6 серии онлайн

Ни шагу назад: смотреть 1-6 серии онлайн
Холостяк-11: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 07.05.2021)

Холостяк-11: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 07.05.2021)

Популярное видео

Танк: смотреть 1-4 серии онлайн

Танк: смотреть 1-4 серии онлайн
Как выйти замуж: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 06.05.2021)

Как выйти замуж: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 06.05.2021)
Ни шагу назад: смотреть 1-6 серии онлайн

Ни шагу назад: смотреть 1-6 серии онлайн
Холостяк-11: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 07.05.2021)

Холостяк-11: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 07.05.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK