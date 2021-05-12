Чем опасен индийский штамм коронавируса
Глава украинского Минздрава Максим Степанов рассказал, чем опасен индийский штамм COVID-19.
Об этом заявил министр здравоохранения Украины Степанов.
Что касается индийского штамма и его клинической картины, то идет очень сильная интоксикация, фиксируются поражения желудочно-кишечного тракта, почек, к определенной симптоматике мы готовы.
Министр еще раз подчеркнул, что индийским штамм не является более агрессивным и смертоносным, а вспышка COVID-19 в Индии связана прежде всего с нежеланием населения носить маски и придерживаться социальной дистанции.
У нас уже принят протокол по лечению постковидного синдрома, постковидной реабилитации, потому что это большая проблематика, которая имеет место.
Напомним,