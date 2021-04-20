Можно ли вакцинироваться от коронавируса аллергикам, диабетикам и кормящим матерям
В Украине продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции.
Вакцинация от коронавируса и диабет
Сахарный диабет является фактором риска при заражении COVID-19.
Медик подчеркнула, что люди с диабетом входят в группу риска по осложнениям, поэтому им вакцинация необходима.
Прием гормональных препаратов противопоказанием к вакцинации не является, однако врач должен проверить дозировку лекарства, чтобы вакцинация была максимально эффективной для пациента.
Можно ли делать прививку от коронавируса кормящим мамам
Аллергии и вакцинация от коронавируса
Как отмечает Булавинова, аллергики тоже не должны откладывать вакцинацию на потом.
Перед прививкой обязательно скажите врачу, что у вас есть аллергия.
Они должны решить, как сделать вакцинацию, чтобы снизить до нуля вероятность анафилактического шока.
Противопоказанием явялется анафилактическая реакция после первой дозы вакцины.
Напомним,