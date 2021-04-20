Можно ли вакцинироваться от коронавируса аллергикам, диабетикам и кормящим матерям

Можно ли вакцинироваться от коронавируса аллергикам, диабетикам и кормящим матерям

В Украине продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции.

Вакцинация от коронавируса и диабет

Эксперт ЮНИСЕФ и инфекционист Екатерина Булавинова в интервью украинским журналистам рассказала, стоит ли записываться в очередь на вакцинацию от коронавируса людям, страдающим от аллергии, диабета, и кормящим мамам.

Сахарный диабет является фактором риска при заражении COVID-19.

Медик подчеркнула, что люди с диабетом входят в группу риска по осложнениям, поэтому им вакцинация необходима.

Прием гормональных препаратов противопоказанием к вакцинации не является, однако врач должен проверить дозировку лекарства, чтобы вакцинация была максимально эффективной для пациента.

Можно ли делать прививку от коронавируса кормящим мамам

Аллергии и вакцинация от коронавируса

Женщинам во время лактации во всем мире делают прививку от коронавируса на общих условиях. Откладывать вакцинацию нет смысла.

Как отмечает Булавинова, аллергики тоже не должны откладывать вакцинацию на потом.

Перед прививкой обязательно скажите врачу, что у вас есть аллергия.

Они должны решить, как сделать вакцинацию, чтобы снизить до нуля вероятность анафилактического шока.

Противопоказанием явялется анафилактическая реакция после первой дозы вакцины.

Напомним,