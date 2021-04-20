Можно ли вакцинироваться от коронавируса аллергикам, диабетикам и кормящим матерям

20 апреля 2021 15:10 Алла Лысак
Можно ли вакцинироваться от коронавируса аллергикам, диабетикам и кормящим матерям
Можно ли вакцинироваться от коронавируса аллергикам, диабетикам и кормящим матерям
pixabay.com

В Украине продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции.

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Эксперт ЮНИСЕФ и инфекционист Екатерина Булавинова в интервью украинским журналистам рассказала, стоит ли записываться в очередь на вакцинацию от коронавируса людям, страдающим от аллергии, диабета, и кормящим мамам.

Вакцинация от коронавируса и диабет 

Сахарный диабет является фактором риска при заражении COVID-19.

Медик подчеркнула, что люди с диабетом входят в группу риска по осложнениям, поэтому им вакцинация необходима. 

Прием гормональных препаратов противопоказанием к вакцинации не является, однако врач должен проверить дозировку лекарства, чтобы вакцинация была максимально эффективной для пациента.

Можно ли делать прививку от коронавируса кормящим мамам

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Женщинам во время лактации во всем мире делают прививку от коронавируса на общих условиях. Откладывать вакцинацию нет смысла.

Аллергии и вакцинация от коронавируса

Как отмечает Булавинова, аллергики тоже не должны откладывать вакцинацию на потом. 

Перед прививкой обязательно скажите врачу, что у вас есть аллергия.

Они должны решить, как сделать вакцинацию, чтобы снизить до нуля вероятность анафилактического шока.

Противопоказанием явялется анафилактическая реакция после первой дозы вакцины.

Напомним,

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