Что произойдет с организмом, если вы откажетесь от соли

Что произойдет с организмом, если вы полностью откажетесь от соли

Соль – важный электролит, который необходим для нормального функционирования организма.

Полный отказ от соли угрожает неприятными последствиями для здоровья и самочувствия, о которых мы расскажем в материале.

Ученые постоянно повторяют, что утверждение о надобности полностью отказаться от соли не соответствует действительности. Диета без соли влияет на сердечно-сосудистую систему таким же образом, как и слишком большое количество соли.

Что случится, если вы перестанете есть соль?

Набор веса

Йодированная соль нужна для производства гормонов, если вы откажетесь от нее, то вскоре могут возникнуть проблемы с весом.

Проблемы с сердцем

Диета с низким содержанием натрия имеет множество преимуществ для людей с сердечными заболеваниями. Но такой вариант подойдет не всем, даже здоровые люди, которые употребляли 2 г соли в сутки, чаще сталкивались с инфарктом и инсультом.

Низкое потребление соли снижает артериальное давление, но эффект не такой значительный.

Угроза сахарного диабета

Исследователи доказали, что низкие дозы натрия в рационе могут повлиять на реакцию организма на инсулин.

Напомним,