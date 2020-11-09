Что произойдет с организмом, если вы откажетесь от соли
Соль – важный электролит, который необходим для нормального функционирования организма.
Ученые постоянно повторяют, что утверждение о надобности полностью отказаться от соли не соответствует действительности. Диета без соли влияет на сердечно-сосудистую систему таким же образом, как и слишком большое количество соли.
Что случится, если вы перестанете есть соль?
- Набор веса
Йодированная соль нужна для производства гормонов, если вы откажетесь от нее, то вскоре могут возникнуть проблемы с весом.
- Проблемы с сердцем
Низкое потребление соли снижает артериальное давление, но эффект не такой значительный.
- Угроза сахарного диабета
Исследователи доказали, что низкие дозы натрия в рационе могут повлиять на реакцию организма на инсулин.
Напомним,