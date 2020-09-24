Хорошее здоровье на Интере - заикание: смотреть онлайн выпуск (эфир от 30.09.2020)

24 сентября 2020 14:40 Александр Кива
Хорошее здоровье на Интере - заикание: смотреть онлайн выпуск (эфир от 30.09.2020)

30 сентября в 13:20 вышел новый выпуск ток-шоу «Хорошее здоровье на Интере». Тема эфира – заикание.

Смотрите новом выпуске ток-шоу Хорошее здоровье на Интере

Заикание — серьезная проблема в детском возрасте, оно затрудняет обучение и может вызвать насмешки сверстников. Но для взрослых оно может стать гораздо более серьезной проблемой. Почему заикание появляется у детей? Что делать, если вы обнаружили нарушения речи? Какие методы лечения самые эффективные? Как избавиться от заикания и почему в лечении этого состояния может помочь пение рассказали эксперты ток-шоу: невропатолог Татьяна Майкова, психотерапевт Елена Рыхальская, логопед-дефектолог Дарья Демьяненко. Звездный гость программы – певец EL Kравчук.

Новый выпуск шоу Хорошее здоровье на Интере смотрите 30 сентября в 13:20 на канале Интер и после эфира - онлайн на tv.ua.

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