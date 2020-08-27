ТОП-3 причины добавить больше соли в ваш рацион питания

27 августа 2020 13:00 Антонина Старовойт
ТОП-3 причины добавить больше соли в ваш рацион питания
ТОП-3 причины добавить больше соли в ваш рацион питания
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Соль многие абсолютно незаслуженно придают гораздо большей критике, чем надо было бы.

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Буквально недавно эндокринолог выступили с новым заявлением, которое объясняет, почему же все-таки соль нужно и можно есть. И вот эти главные причины. 

Вы занимаетесь спортом 

Во время занятий спортом вместе с потом организм выводит и полезные соли, которые есть в нашем теле. Однако боязнь потреблять соль часто играет нам не на руку. Ее недостаток может вызвать гипонатриемию. Это болезнь, которая развивает головокружение, слабость, а также приводит к регулярным потерям сознания. 

Вы сильно потеете 

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Этот пункт перекликается с предыдущим. При повышенной температуре на улице и в нашем организме наше тело начинает активно охлаждать себя путем выделения пота. Вместе с ним теряются полезные соли, которые отвечают за благосостояние организма. Чтобы исправить данную ситуацию, обязательно включайте соленое в ваш рацион. 

Вы боитесь поправиться

Часто многие ошибочно полагают, что соль способствует задержке жидкости в организме, а также приводит к избыточному весу. По правде говоря, соль его только ускоряет. А натрий, один из главных элементов соли, нейтрализует гормон стресса кортизол. 

Напомним, 

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