ТОП-3 причины добавить больше соли в ваш рацион питания
Соль многие абсолютно незаслуженно придают гораздо большей критике, чем надо было бы.
Вы занимаетесь спортом
Во время занятий спортом вместе с потом организм выводит и полезные соли, которые есть в нашем теле. Однако боязнь потреблять соль часто играет нам не на руку. Ее недостаток может вызвать гипонатриемию. Это болезнь, которая развивает головокружение, слабость, а также приводит к регулярным потерям сознания.
Вы сильно потеете
Вы боитесь поправиться
Часто многие ошибочно полагают, что соль способствует задержке жидкости в организме, а также приводит к избыточному весу. По правде говоря, соль его только ускоряет. А натрий, один из главных элементов соли, нейтрализует гормон стресса кортизол.
Напомним,