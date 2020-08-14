Избавьтесь от них немедленно: ТОП-4 продукта, которые вызывают целлюлит

Не понимаете, откуда берется апельсиновая корочка на ваших бедрах?

Кофе

Возможно, ответ находится на куда более видном месте. Часто все исходит от питания . О нем вам и стоит узнать больше. А точнее о том, какие именно продукты негативно сказываются на вашем здоровье.

Да еще и с молоком! Дело в том, что крепкий кофе провоцирует задержку жидкости в организме. В связи с этим вы можете не только наблюдать целлюлит, но еще и лицезреть отеки на лице и по всему телу. Избавиться от этого просто – сократите вашу дневную норму до одной чашки в день.

Соль

Алкоголь

Полностью исключить соль из организма невозможно. Однако, уменьшить ее потребление – более чем. Для этого нужно отказаться полностью от соленых продуктов.

Алкоголь является мощным провокатором задержек жидкости. Смесь сахара и спирта еще никогда не шла кому-либо на пользу. Поэтому если не хотите видеть апельсиновую корочку на бедрах, откажитесь от крепкого алкоголя и ограничьтесь бокалом вина за ужином.

Мучное

Мучные изделия вредны по многим причинам. Одна из них и целлюлит. Все проще простого. Меняйте хлебобулочные хотя бы на натуральные сладости - сухофрукты и свежие фрукты.

Напомним,