Избавьтесь от них немедленно: ТОП-4 продукта, которые вызывают целлюлит

14 августа 2020 17:00 Антонина Старовойт
Избавьтесь от них немедленно: ТОП-4 продукта, которые вызывают целлюлит
Избавьтесь от них немедленно: ТОП-4 продукта, которые вызывают целлюлит
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Не понимаете, откуда берется апельсиновая корочка на ваших бедрах?

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Возможно, ответ находится на куда более видном месте. Часто все исходит от питания. О нем вам и стоит узнать больше. А точнее о том, какие именно продукты негативно сказываются на вашем здоровье. 

Кофе 

Да еще и с молоком! Дело в том, что крепкий кофе провоцирует задержку жидкости в организме. В связи с этим вы можете не только наблюдать целлюлит, но еще и лицезреть отеки на лице и по всему телу. Избавиться от этого просто – сократите вашу дневную норму до одной чашки в день. 

Соль

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Полностью исключить соль из организма невозможно. Однако, уменьшить ее потребление – более чем. Для этого нужно отказаться полностью от соленых продуктов. 

Алкоголь 

Алкоголь является мощным провокатором задержек жидкости. Смесь сахара и спирта еще никогда не шла кому-либо на пользу. Поэтому если не хотите видеть апельсиновую корочку на бедрах, откажитесь от крепкого алкоголя и ограничьтесь бокалом вина за ужином.

Мучное 

Мучные изделия вредны по многим причинам. Одна из них и целлюлит. Все проще простого. Меняйте хлебобулочные хотя бы на натуральные сладости - сухофрукты и свежие фрукты. 

Напомним, 

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