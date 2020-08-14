Избавьтесь от них немедленно: ТОП-4 продукта, которые вызывают целлюлит
Не понимаете, откуда берется апельсиновая корочка на ваших бедрах?
Кофе
Да еще и с молоком! Дело в том, что крепкий кофе провоцирует задержку жидкости в организме. В связи с этим вы можете не только наблюдать целлюлит, но еще и лицезреть отеки на лице и по всему телу. Избавиться от этого просто – сократите вашу дневную норму до одной чашки в день.
Соль
Алкоголь
Алкоголь является мощным провокатором задержек жидкости. Смесь сахара и спирта еще никогда не шла кому-либо на пользу. Поэтому если не хотите видеть апельсиновую корочку на бедрах, откажитесь от крепкого алкоголя и ограничьтесь бокалом вина за ужином.
Мучное
Мучные изделия вредны по многим причинам. Одна из них и целлюлит. Все проще простого. Меняйте хлебобулочные хотя бы на натуральные сладости - сухофрукты и свежие фрукты.
Напомним,