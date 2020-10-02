3 способа проверить здоровье своих волос в домашних условиях
Проверить состояние своих волос вы можете дома, для этого вам не потребуется оплачивать услуги профессионала.
Проверка на пористостьпрядей с разных частей головы, например, с затылка и у лба. Опустите волосы в стакан с водой и проследите за тем, что произойдет дальше.
Волосы, которые являются здоровыми, останутся на поверхности (в них не проникнет вода), а пористые волосы утонут.
локонам понадобится ваша помощь, например, маски с алое.
Проверка эластичности
Состригите прядь волос или (если волосы длинные) обхватите руками косу.
Потяните волосы в разные стороны ладонями, не резко, чтобы локоны могли растянуться.
Если они слишком быстро обрываются, у вас проблемы с эластичностью. В первую очередь откажитесь от горячей сушки волос, а для дальнейшего лечения используйте косметически масла, которые можно втирать в корни.
Состояние волосяной кутикулы
Для неоднородных волосинок требуется терапия, отказ от покраски и завивок, а также полоскание рисовой водой.
Напомним,