3 способа проверить здоровье своих волос в домашних условиях

2 октября 2020 09:30 Алла Лысак
3 способа проверить здоровье своих волос в домашних условиях
3 способа проверить здоровье своих волос в домашних условиях

Проверить состояние своих волос вы можете дома, для этого вам не потребуется оплачивать услуги профессионала.

Проверка на пористость

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Состригите несколько небольших прядей с разных частей головы, например, с затылка и у лба. Опустите волосы в стакан с водой и проследите за тем, что произойдет дальше.

Волосы, которые являются здоровыми, останутся на поверхности (в них не проникнет вода), а пористые волосы утонут.

локонам понадобится ваша помощь, например, маски с алое.

Проверка эластичности 

Состригите прядь волос или (если волосы длинные) обхватите руками косу.

Потяните волосы в разные стороны ладонями, не резко, чтобы локоны могли растянуться.

Если они слишком быстро обрываются, у вас проблемы с эластичностью. В первую очередь откажитесь от горячей сушки волос, а для дальнейшего лечения используйте косметически масла, которые можно втирать в корни.

Состояние волосяной кутикулы

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Зажмите между пальцами один волос, проведите рукой от кончика к корню.  Если не почувствовали неровности или шершавую поверхность волоса, переживать не о чем.

Для неоднородных волосинок требуется терапия, отказ от покраски и завивок, а также полоскание рисовой водой.

Напомним,

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