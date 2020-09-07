Как правильно ухаживать за волосами осенью: ТОП-5 лайфхаков

7 сентября 2020 09:30 Алла Лысак
Как правильно ухаживать за волосами осенью: ТОП-5 лайфхаков
Как правильно ухаживать за волосами осенью: ТОП-5 лайфхаков
pixabay.com

Осенью сложнее добиться красоты и гладкости волос, о которых мечтают все женщины.

Как правильно бороться с ломкостью и сухостью волос в холодное время года?

Увлажняем 

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Волосы нуждаются в увлажнении, как и наша кожа. Замените свой летний шампунь на средство с восстанавливающим эффектом.

Чистим

Обязательно проведите чистку волос и кожи головы, речь идет не о мытье, а именно об очищении.

На коже, наверняка, остались мелкие частицы грязи, остатков средств для укладки или, например, песка после отпуска. В первые дни осени будет полезна процедура детоксикации, для этого используйте специальные средства раз в неделю. 

Как правильно ухаживать за волосами осенью: ТОП-5 лайфхаков / pixabay.com

Сбалансированно питаемся

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Вы же помните, что на волосы влияет пища, которую мы употребляем? Осенью очень важно насытить рацион минералами, витаминами, белками и цинком. Пригодятся вам коричневый рис, молоко, яйца.

Окрашиваем волосы правильно

Летом солнышко подчеркивает каждый оттенок на волосах, но осенью светлые волосы не дают нужного эффекта. Стилисты советуют выбирать для осени темные цвета, а блондинкам переходить на один или два тона темнее.

Увеличиваем объем

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Чем влажнее и холоднее погода, тем больше волосам нужен дополнительный объем. Используем средства для укладки, но не усердствуем слишком сильно. Чтобы меньше применять пену и лак, купите шампунь и кондиционер для основного ухода с эффектом объема.

Как правильно ухаживать за волосами осенью: ТОП-5 лайфхаков / pixabay.com

Напомним,

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