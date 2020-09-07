Осенью сложнее добиться красоты и гладкости волос, о которых мечтают все женщины.

Как правильно бороться с ломкостью и сухостью волос в холодное время года?

Увлажняем

Чистим

Волосы нуждаются в увлажнении, как и наша кожа. Замените свой летний шампунь на средство с восстанавливающим эффектом.

Обязательно проведите чистку волос и кожи головы, речь идет не о мытье, а именно об очищении.

На коже, наверняка, остались мелкие частицы грязи, остатков средств для укладки или, например, песка после отпуска. В первые дни осени будет полезна процедура детоксикации, для этого используйте специальные средства раз в неделю.

Как правильно ухаживать за волосами осенью: ТОП-5 лайфхаков / pixabay.com

Сбалансированно питаемся

Окрашиваем волосы правильно

Вы же помните, что на волосы влияет пища, которую мы употребляем? Осенью очень важно насытить рацион минералами, витаминами, белками и цинком. Пригодятся вам коричневый рис, молоко, яйца.

Летом солнышко подчеркивает каждый оттенок на волосах, но осенью светлые волосы не дают нужного эффекта. Стилисты советуют выбирать для осени темные цвета, а блондинкам переходить на один или два тона темнее.

Увеличиваем объем

Чем влажнее и холоднее погода, тем больше волосам нужен дополнительный объем. Используем средства для укладки, но не усердствуем слишком сильно. Чтобы меньше применять пену и лак, купите шампунь и кондиционер для основного ухода с эффектом объема.

Как правильно ухаживать за волосами осенью: ТОП-5 лайфхаков / pixabay.com

Напомним,