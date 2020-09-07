Как правильно ухаживать за волосами осенью: ТОП-5 лайфхаков
Осенью сложнее добиться красоты и гладкости волос, о которых мечтают все женщины.
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Увлажняем
Чистим
Обязательно проведите чистку волос и кожи головы, речь идет не о мытье, а именно об очищении.
На коже, наверняка, остались мелкие частицы грязи, остатков средств для укладки или, например, песка после отпуска. В первые дни осени будет полезна процедура детоксикации, для этого используйте специальные средства раз в неделю.
Сбалансированно питаемся
Окрашиваем волосы правильно
Летом солнышко подчеркивает каждый оттенок на волосах, но осенью светлые волосы не дают нужного эффекта. Стилисты советуют выбирать для осени темные цвета, а блондинкам переходить на один или два тона темнее.
Увеличиваем объем
Напомним,