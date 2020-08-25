Лак для волос: ТОП-4 альтернативных способа его применения
Лак для волос – универсальное средство красоты, которое может вам пригодиться горазде чаще, чем вы думаете.
Хороший антистатик
Часто замечаете, что к телу прилипает одежда? Тогда вам срочно нужен лак для волос. Достаточно просто сбрызнуть одежду на расстоянии 20-30 см и протереть бумажным носовым платком. Такие действия помогут не только не допустить прилипания одежды, но еще и снять катышки со свитера.
Средство для маникюра
Укрепление колготок
Стрелки могут случиться с каждой девушкой. Чтобы минимизировать риск появления стрелки на колготках, настоятельно советуем взбрызнуть колготки лаком для ногтей. Обязательно выбирайте бесцветный лак для волос - это наиболее проверенный вариант. Распылите его и нанесите по всей площади колготок.
Гель для бровей
Лак может быть бьюти-средством не только для волос, но еще и для бровей. Чтобы хорошенько уложить брови, вам нужно взбрызнут щеточку лаком и тщательно прочесать брови. Кстати, чаще всего лак фиксирует волосинки куда прочнее, чем тот же гель.
Напомним,