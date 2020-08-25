Лак для волос: ТОП-4 альтернативных способа его применения

25 августа 2020 17:00 Антонина Старовойт
Лак для волос: ТОП-4 альтернативных способа его применения
Лак для волос: ТОП-4 альтернативных способа его применения
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Лак для волос – универсальное средство красоты, которое может вам пригодиться горазде чаще, чем вы думаете.

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Обязательно запаситесь достаточным количеством средства, чтобы потом его можно было применять не только в качестве закрепления прически. 

Хороший антистатик 

Часто замечаете, что к телу прилипает одежда? Тогда вам срочно нужен лак для волос. Достаточно просто сбрызнуть одежду на расстоянии 20-30 см и протереть бумажным носовым платком. Такие действия помогут не только не допустить прилипания одежды, но еще и снять катышки со свитера. 

Средство для маникюра

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Если вы делаете маникюр в домашних условиях и терпеть не можете долго ждать, когда высохнет лак - распылите лак для волос. При этом он должен иметь свойства экстрасильной фиксации. Благодаря этому уже спустя пару минут он сможет затвердеть на ногтях. 

Укрепление колготок 

Стрелки могут случиться с каждой девушкой. Чтобы минимизировать риск появления стрелки на колготках, настоятельно советуем взбрызнуть колготки лаком для ногтей. Обязательно выбирайте бесцветный лак для волос - это наиболее проверенный вариант. Распылите его и нанесите по всей площади колготок. 

Гель для бровей

Лак может быть бьюти-средством не только для волос, но еще и для бровей. Чтобы хорошенько уложить брови, вам нужно взбрызнут щеточку лаком и тщательно прочесать брови. Кстати, чаще всего лак фиксирует волосинки куда прочнее, чем тот же гель. 

Напомним, 

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