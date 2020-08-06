Чем можно красиво оформить брови: ТОП-5 средств красоты

Мечтаете о красивых бровках, но не знаете, как красиво их сделать?

Карандаш

Мастер и коррекция – это, конечно, хорошо. Однако брови требуют регулярного и ежедневного ухода за ним, чтобы те выглядели ухоженного и красиво. Предлагаем воспользоваться следующими средствами.

Наиболее простой и приятный в использовании способ. При помощи карандаша можно четко прорисовать контур брови, а также добавить ей насыщенности. Если вы хотите только подчеркнуть форму, проведите тонкую, но не графичную линию под нижней частью брови. Пройдитесь карандашом у кончика брови, а основание оставьте нетронутым.

Тени

Тинт

Тени для бровей – хороший выбор, если вам нужно только придать бровям цвета. В других случаях это средства малоэффективное. Тени не позволяют дать четкий контур брови.

Использование тинтов может быть хорошим решением сразу на несколько дней. Их принцип работы состоит в том, чтобы окрасить бровь в более темный цвет. Но помните: смывать краску трудно, поэтому до нанесения тинта вам необходимо сделать себе коррекцию бровей для идеальной их формы.

Гель

Гель для бровей может быть как прозрачным, так и цветным. Выбирать нужно все же прозрачный, по мнению бровиста. Лучше всего сочетать его карандашом, чтобы закреплять его результаты.

Помадка

Помадка – достаточно противоречивый способ окрашивания брови. Дело в том, что на рынке сейчас не очень много качественных помадок для брови, которые бы могли вам помочь сделать действительно красивую форму и цвет. Чаще всего они выглядят очень тяжело на лице, поэтому это средство может подойти только девушкам с темными волосами. Для блондинок помадки – табу.

Напомним,