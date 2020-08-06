Чем можно красиво оформить брови: ТОП-5 средств красоты

6 августа 2020 17:00 Антонина Старовойт
Чем можно красиво оформить брови: ТОП-5 средств красоты
Чем можно красиво оформить брови: ТОП-5 средств красоты
pixabay.com

Мечтаете о красивых бровках, но не знаете, как красиво их сделать?

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Мастер и коррекция – это, конечно, хорошо. Однако брови требуют регулярного и ежедневного ухода за ним, чтобы те выглядели ухоженного и красиво. Предлагаем воспользоваться следующими средствами. 

Карандаш 

Наиболее простой и приятный в использовании способ. При помощи карандаша можно четко прорисовать контур брови, а также добавить ей насыщенности. Если вы хотите только подчеркнуть форму, проведите тонкую, но не графичную линию под нижней частью брови. Пройдитесь карандашом у кончика брови, а основание оставьте нетронутым. 

Тени 

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Тени для бровей – хороший выбор, если вам нужно только придать бровям цвета. В других случаях это средства малоэффективное. Тени не позволяют дать четкий контур брови. 

Тинт 

Использование тинтов может быть хорошим решением сразу на несколько дней. Их принцип работы состоит в том, чтобы окрасить бровь в более темный цвет. Но помните: смывать краску трудно, поэтому до нанесения тинта вам необходимо сделать себе коррекцию бровей для идеальной их формы. 

Гель 

Гель для бровей может быть как прозрачным, так и цветным. Выбирать нужно все же прозрачный, по мнению бровиста. Лучше всего сочетать его карандашом, чтобы закреплять его результаты. 

Помадка 

Помадка – достаточно противоречивый способ окрашивания брови. Дело в том, что на рынке сейчас не очень много качественных помадок для брови, которые бы могли вам помочь сделать действительно красивую форму и цвет. Чаще всего они выглядят очень тяжело на лице, поэтому это средство может подойти только девушкам с темными волосами. Для блондинок помадки – табу. 

Напомним, 

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