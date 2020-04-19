Что поможет вам отрастить красивые брови: ТОП-4 бьюти-секрета

19 апреля 2020 14:30 Антонина Старовойт
Что поможет вам отрастить красивые брови: ТОП-4 бьюти-секрета
Что поможет вам отрастить красивые брови: ТОП-4 бьюти-секрета
Pinterest

Брови во многом одно из главных достоинств на лице девушки. Как минимум, на них обращают внимание в первую очередь.

Читайте такжеКакие пищевые привычки сделают вас красивее: ТОП-5 советов
И если вам не повезло родиться с густыми бровями, не стоит отчаиваться. Вы можете исправить эту ситуацию в домашних условиях. Сегодня мы расскажем, как это сделать и что вам потребуется. 

Массаж

Массаж полезен не только для спины, но и для бровей. К примеру, благодаря ему можно не только улучшить кровообращение волосе, а как следствие, преуспеть в росте волос в области бровей. Дело в том, что волоски под воздействием активного массажа приходят в тонус и тем самым ускоряют свой рост. Главное - массажировать мягкими движениями, вдоль линии роста брови. Так же можно делать и с волосами, чтобы стимулировать ускоренный рост волос. 

Сыворотка для роста

Читайте такжеКак не навредить фигуре при правильном питании и выпить на вечеринке: ТОП-5 советов
Рынок сейчас ломится от различных сывороток для роста волосинок. При выборе средства внимательно смотрите на его состав. К сожалению, широкий ассортимент не значит его качество. Скорее даже наоборот. Отдавайте предпочтение сывороткам роста на основе натуральных масел и экстрактов: репейника, розмарина, шалфея, чайного дерева. 

Тщательная чистка

При чистке лица не забывайте и о зоне бровей. Она так же нуждается в активном уходе. Делайте отдельный скраб для бровей и очищение, чтобы избавиться от отмерших частичек, которых, поверьте, много. Они, к сожалению, только мешают росту здоровых бровей. 

Витамины 

Витамины так же стимулируют рост волосяных покровов. Вы можете их употреблять и вместе с пищей. К примеру, активно добавлять в свой рацион яйца, морепродукты и орехи. А можете и приобрести отдельно добавки, содержащие витамины А, Е и В.

Напомним, 

Облако тегов

стиль мода Брови красота советы

Материалы по теме

Какие ежедневные привычки помогут вам поднять настроение: 4 главных совета
Психология

Какие ежедневные привычки помогут вам поднять настроение: 4 главных совета
Какие гормоны сохранят вашу красота и здоровье: ТОП-3 главных
ЗОЖ

Какие гормоны сохранят вашу красота и здоровье: ТОП-3 главных
Почему необходимо давать личное пространство в отношениях: 4 главные причины
Психология

Почему необходимо давать личное пространство в отношениях: 4 главные причины
Как полезные привычки можно выработать за время карантина: 4 главных приобретения
Психология

Как полезные привычки можно выработать за время карантина: 4 главных приобретения

Популярное на сайте

Від пацанки до панянки-4: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 13.04.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 13.04.2020)
Голос країни-10: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 12.04.2020)

Голос країни-10: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 12.04.2020)
Почему яйца необходимо есть каждый день: ТОП-5 причин

Почему яйца необходимо есть каждый день: ТОП-5 причин
Орел и решка. Безумные выходные: смотреть онлайн 3 выпуск от 12.04.2020

Орел и решка. Безумные выходные: смотреть онлайн 3 выпуск от 12.04.2020

Популярное видео

Від пацанки до панянки-4: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 13.04.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 13.04.2020)
Голос країни-10: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 12.04.2020)

Голос країни-10: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 12.04.2020)
Орел и решка. Безумные выходные: смотреть онлайн 3 выпуск от 12.04.2020

Орел и решка. Безумные выходные: смотреть онлайн 3 выпуск от 12.04.2020
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 12.04.2020)

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 12.04.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK