Что поможет вам отрастить красивые брови: ТОП-4 бьюти-секрета

Брови во многом одно из главных достоинств на лице девушки. Как минимум, на них обращают внимание в первую очередь.

Массаж

И если вам не повезло родиться с густыми бровями, не стоит отчаиваться. Вы можете исправить эту ситуацию в домашних условиях. Сегодня мы расскажем, как это сделать и что вам потребуется.

Массаж полезен не только для спины, но и для бровей. К примеру, благодаря ему можно не только улучшить кровообращение волосе, а как следствие, преуспеть в росте волос в области бровей. Дело в том, что волоски под воздействием активного массажа приходят в тонус и тем самым ускоряют свой рост. Главное - массажировать мягкими движениями, вдоль линии роста брови. Так же можно делать и с волосами, чтобы стимулировать ускоренный рост волос.

Сыворотка для роста

Тщательная чистка

При чистке лица не забывайте и о зоне бровей. Она так же нуждается в активном уходе. Делайте отдельный скраб для бровей и очищение, чтобы избавиться от отмерших частичек, которых, поверьте, много. Они, к сожалению, только мешают росту здоровых бровей.

Витамины

Рынок сейчас ломится от различных сывороток для роста волосинок. При выборе средства внимательно смотрите на его состав. К сожалению, широкий ассортимент не значит его качество. Скорее даже наоборот. Отдавайте предпочтение сывороткам роста на основе натуральных масел и экстрактов: репейника, розмарина, шалфея, чайного дерева.

Витамины так же стимулируют рост волосяных покровов. Вы можете их употреблять и вместе с пищей. К примеру, активно добавлять в свой рацион яйца, морепродукты и орехи. А можете и приобрести отдельно добавки, содержащие витамины А, Е и В.

Напомним,