Что поможет вам отрастить красивые брови: ТОП-4 бьюти-секрета
Брови во многом одно из главных достоинств на лице девушки. Как минимум, на них обращают внимание в первую очередь.
Массаж
Массаж полезен не только для спины, но и для бровей. К примеру, благодаря ему можно не только улучшить кровообращение волосе, а как следствие, преуспеть в росте волос в области бровей. Дело в том, что волоски под воздействием активного массажа приходят в тонус и тем самым ускоряют свой рост. Главное - массажировать мягкими движениями, вдоль линии роста брови. Так же можно делать и с волосами, чтобы стимулировать ускоренный рост волос.
Сыворотка для роста
Тщательная чистка
Витамины
Витамины так же стимулируют рост волосяных покровов. Вы можете их употреблять и вместе с пищей. К примеру, активно добавлять в свой рацион яйца, морепродукты и орехи. А можете и приобрести отдельно добавки, содержащие витамины А, Е и В.
Напомним,