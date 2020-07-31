Как смыть с кожи зеленку либо йод: простые советы
Избавиться от зеленки либо йода, которые случайно оказались на вашей коже, куда проще, чем вы думаете.
Крепкий алкоголь
Намочите ватный тампон алкоголем и начните сильно тереть пятно. Этот метод является самым простым и эффективным. Но помните: людям с сухой кожей он не подходит.
Перекись водорода
Средство для демакияжа
Тут все зависит от степени качества вашего средства для снятия макияжа. Пенка тут однозначно не подходит. А вот мицелярка - отличное решение этой проблемы. Но помните, что с первого раза средство не сработает. Чтобы убрать с кожи пятно от зеленки, необходимо пройтись по пятну до 5 раз.
Сода
Намочите кожу водой. Затем протрите содой. Лучше всего делать это над раковиной, поскольку порошок будет осыпаться. Подержите соду до 15 минут, затем смойте остатки. Обязательно нанесите после процедуры на кожу увлажняющий крем из-за того, что сода сушит кожу.
Напомним,