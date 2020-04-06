Убираем пигментные пятна: ТОП-3 эффективных способа

С приходом весны наша кожа становится излишне чувствительна к солнечному ультрафиолету.

Химический пилинг

Сегодня мы расскажем о трех способах эффективно избавиться от пигментных пятен . Берите на заметку.

Эту процедуру лучше делать в кабинете профессионала, чтобы не навлечь на себя неприятные последствия. А они могут быть! Химический пилинг подразумевает под собой удаление верхнего слоя эпидермиса. А его неправильная технология проведения - химические ожоги. Правильно проведенный пилинг помогает удалить поверхностные очаги потемневших участков. Это приводит к регенерации кожи и более глубоких тканей. Но не радуйтесь раньше времени, если вдруг ваши пятна на время исчезнут. Вполне вероятно, что они смогут вернуться, если вы неправильно будет ухаживать за кожей под воздействием солнечных лучей.

Лазерное лечение

Крема и сыворотки

Если вы скептически относитесь к химическому пилингу, посмотрите в сторону лазерной процедуры. Лучи могут быть нацелены на разные уровни кожи, поэтому лазерная терапия чаще более эффективна в борьбе с пигментными пятнами разной давности.

Зачастую это просто удачный маркетинговый ход. Крема не способны убрать пигментные пятна. Особенно бюджетные марки из линейки масс-маркетов. В некоторых средствах содержится компонент, который может лишь высветлить пигментные пятна, замедлив выработку меланина. Это позволяет темным пятнам постепенно исчезать и тон кожи становится более ровным. Лучше обратиться к проверенному косметологу, который подберет для вас подходящее средство. Если же возможности посетить косметолога пока нет, обратите внимание на средства с такими ингредиентами, как койевая кислота, AHA-кислоты, аскорбиновая кислота (витамин С) и экстракт солодки.

Напомним,