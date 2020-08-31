Хорошее здоровье на Интере: боль в спине - смотреть онлайн выпуск (эфир от 03.09.2020)

3 сентября в 13:20 выйдет новое ток-шоу «Хорошее здоровье на Интере». Тема 15 выпуска проекта – боль в спине.

Смотрите в 15 выпуске ток-шоу Хорошее здоровье на Интере:

То поясницу потянет, то в шее выстрелит, то в позвоночнике резко заколет… Боли в спине ощущает каждый пятый житель планеты! И нередко эти сигналы предупреждают о серьезных проблемах с позвоночником. Самая распространенная из них – остеохондроз. Как его вовремя распознать? Почему массаж и прогревание не помогают? И как правильно лечить остеохондроз и отложения солей, расскажут эксперты ток-шоу: вертебролог Радион Игнатьев, невролог Татьяна Майкова, реабилитолог Максим Поддуев. Звездная гостья «Хорошего здоровья на Интере» – олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Стелла Захарова.

Новый выпуск шоу Хорошее здоровье на Интере от 03.09.2020 смотрите в 13:20 на Интере и после эфира - онлайн на tv.ua.