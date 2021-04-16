Дневной сон снижает вероятность заболеть COVID

Специалисты заметили связь между продолжительностью сна и вероятностью подхватить коронавирус.

Для организма важен здоровый сон, в зависимости от количества и качества отдыха растет или снижается и вероятность заболеть вирусом.

Об этом в социальной сети сообщила внештатный инфекционист МОЗ Украины, доктор медицинских наук Ольга Голубовская со ссылкой на доклад заведующего кафедрой медицинской психологии, психосоматики и психотерапии профильного факультета НМУ им. Богомольца Олега Чабана.

Продление ночного отдыха на один час снижает риск заболеть COVID-19 на 12%, а дневной отдых — на 6%.

По информации доктора, во время сна организм быстрее восстанавливает свои силы, в том числе защитные, что помогает ему более эффективно бороться против вирусных возбудителей, к которым относится и новый коронавирус.

Напомним,