Дневной сон снижает вероятность заболеть COVID

16 апреля 2021 10:30 Алла Лысак
Дневной сон снижает вероятность заболеть COVID
Дневной сон снижает вероятность заболеть COVID-19
pixabay.com

Специалисты заметили связь между продолжительностью сна и вероятностью подхватить коронавирус.

Для организма важен здоровый сон, в зависимости от количества и качества отдыха растет или снижается и вероятность заболеть вирусом. 

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Об этом в социальной сети сообщила внештатный инфекционист МОЗ Украины, доктор медицинских наук Ольга Голубовская со ссылкой на доклад заведующего кафедрой медицинской психологии, психосоматики и психотерапии профильного факультета НМУ им. Богомольца Олега Чабана.

Продление ночного отдыха на один час снижает риск заболеть COVID-19 на 12%, а дневной отдых — на 6%.

По информации доктора, во время сна организм быстрее восстанавливает свои силы, в том числе защитные, что помогает ему более эффективно бороться против вирусных возбудителей, к которым относится и новый коронавирус. 

Напомним,

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