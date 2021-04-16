Дневной сон снижает вероятность заболеть COVID
Специалисты заметили связь между продолжительностью сна и вероятностью подхватить коронавирус.
Для организма важен здоровый сон, в зависимости от количества и качества отдыха растет или снижается и вероятность заболеть вирусом.
Продление ночного отдыха на один час снижает риск заболеть COVID-19 на 12%, а дневной отдых — на 6%.
По информации доктора, во время сна организм быстрее восстанавливает свои силы, в том числе защитные, что помогает ему более эффективно бороться против вирусных возбудителей, к которым относится и новый коронавирус.
Напомним,