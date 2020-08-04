ТОП-5 главных плюсов ложиться спать до полуночи

Вы, наверняка, слышали о том, что людям необходимо ложиться спать в обязательно порядке до полуночи. Но какая практическая польза от этой привычки?

У вас будет больше активности

Предлагаем внимательно рассмотреть сразу несколько положительных факторов , которые с вами произойдут, если вы переставите ложиться поздно спать.

Это вы точно ощущаете и сами, если спите в недостаточном количестве. А ваш организм к этому всему еще и лишен жизненных сил для того, чтобы полноценно функионировать. Постарайтесь ложиться спать в тот же день, в который вы и просыпаетесь. Результаты не заставят вас ждать.

Предотвратить лишний вес

Снизить частоту ночных кошмаров

Поздний отход ко сну чреват быстрым набором лишнего веса. Исследования доказали, что каждый потерянный час сна повышает индекс массы вашего тела. Просто перестаньте ложиться спать очень поздно. Результат будет виден уже совсем скоро.

Ранний сон также может помочь побороть такую проблему, как регулярные ночные кошмары. Зачастую они возникают при перенапряжении тела и всего организма. Ввиду этого стоит помнить, что чем раньше вы ложитесь, тем меньшая вероятность увидеть во сне кошмары.

Вы повысите концентрацию

На нашу концентрацию на прямую влияет степень отдыха в нашей жизни. Если вам крайне важно повысить сосредоточенность, а кофе не помогает (хотя с чего бы?), рекомендуем обратить внимание на то, в котором часу вы отходите ко сну.

Снизите риск развития диабета

Если вы будете игнорировать ваши циркданые циклы сна, то организм может перестать нормально функционировать. Это чревато риском развития диабета, а еще хуже – онкоболезнью.

Напомним,