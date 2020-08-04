ТОП-5 главных плюсов ложиться спать до полуночи
Вы, наверняка, слышали о том, что людям необходимо ложиться спать в обязательно порядке до полуночи. Но какая практическая польза от этой привычки?
У вас будет больше активности
Это вы точно ощущаете и сами, если спите в недостаточном количестве. А ваш организм к этому всему еще и лишен жизненных сил для того, чтобы полноценно функионировать. Постарайтесь ложиться спать в тот же день, в который вы и просыпаетесь. Результаты не заставят вас ждать.
Предотвратить лишний вес
Снизить частоту ночных кошмаров
Ранний сон также может помочь побороть такую проблему, как регулярные ночные кошмары. Зачастую они возникают при перенапряжении тела и всего организма. Ввиду этого стоит помнить, что чем раньше вы ложитесь, тем меньшая вероятность увидеть во сне кошмары.
Вы повысите концентрацию
На нашу концентрацию на прямую влияет степень отдыха в нашей жизни. Если вам крайне важно повысить сосредоточенность, а кофе не помогает (хотя с чего бы?), рекомендуем обратить внимание на то, в котором часу вы отходите ко сну.
Снизите риск развития диабета
Если вы будете игнорировать ваши циркданые циклы сна, то организм может перестать нормально функционировать. Это чревато риском развития диабета, а еще хуже – онкоболезнью.
Напомним,