Может ли автомобиль полноценно заменить микроквартиру: ТОП-5 фактов о съемках эксперимента от Джедаев
Недавно команда программы «Джедаи» на канале 2+2 провела социальный эксперимент «Квадратный метр», в котором журналист Максим Хотиленко попытался доказать, может ли автомобиль полноценно заменить микроквартиру.
TV.UA собрал ТОП-5 самых интересных фактов о съемках.
1. На протяжении четырех серий журналисту пришлось решить множество бытовых вопросов – от меблировки «дома на колесах» до вечеринки с друзьями и домашней гейм-зоны. Съемки стали настоящим испытанием силы воли не только для Максима, но и всей съемочной группы:
Главная сложность – просто бешеный график. Ты круглосуточно в машине: снимаешь, пишешь, монтируешь, выпускаешь. График 24/7 – и днем, и ночью на работе. Это действительно сложно.
2. Третий день эксперимента журналист провел на природе, подальше от городской суеты. Но не обошлось без форс-мажоров. Когда Максим собрался возвращаться в город, автомобиль застрял в песке:
Это был целый процесс. Толкали сами, звонили друзьям. Даже редакция выезжала, чтобы вытащить нас.
3. Каждая квартира оснащена техникой, в том числе холодильником, в котором мы привыкли хранить продукты. Но когда живешь в машине, нужно проявить смекалку:
Мне очень повезло с погодой. На ночь все продукты выкладывал на улицу, а днем докупал в магазине, – поделился Максим.
4. Журналисту пришлось столкнуться с множеством неудобств:
Не хватало нормального душа, чтобы помыться. Сначала пользовался влажными салфетками, а потом понял, что можно заезжать на заправку. Кроме того, неудобно спать на сиденье – это вам не ортопедический матрас. Шея болит, не можешь уснуть: то кто-то в окно постучит, то алкоголики на площадке что-то делают, словом, жесть! У реки ночевал совершенно один, так как оператор уехал. Вокруг бегали собаки, поэтому было страшновато.
5. Реакция прохожих на автожителя была разной:
Честно говоря, когда ночевал в машине, люди думали, что я какой-то бродяга-идиот, у которого не все хорошо с головой. А когда играл с друзьями в плейстейшен, то, наоборот, говорили: «Класс! Локдаун, а вы нашли способ, как развлечься. Реально прикольная идея». Кто-то смеялся, кто-то фотографировался.