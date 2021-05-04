Может ли автомобиль полноценно заменить микроквартиру: ТОП-5 фактов о съемках эксперимента от Джедаев

Может ли автомобиль полноценно заменить микроквартиру: ТОП-5 фактов о съемках эксперимента от Джедаев

Недавно команда программы «Джедаи» на канале 2+2 провела социальный эксперимент «Квадратный метр», в котором журналист Максим Хотиленко попытался доказать, может ли автомобиль полноценно заменить микроквартиру.

Поводом для спецпроекта программы «Джедаи» стала новость о том, что в Киеве продается квартира с самой маленькой площадью – всего шесть квадратных метров! Примерно такой размер имеет обычный легковой автомобиль. Достаточно ли этой площади для комфортной жизни, на себе проверил Максим Хотиленко.

TV.UA собрал ТОП-5 самых интересных фактов о съемках.

1. На протяжении четырех серий журналисту пришлось решить множество бытовых вопросов – от меблировки «дома на колесах» до вечеринки с друзьями и домашней гейм-зоны. Съемки стали настоящим испытанием силы воли не только для Максима, но и всей съемочной группы:

Главная сложность – просто бешеный график. Ты круглосуточно в машине: снимаешь, пишешь, монтируешь, выпускаешь. График 24/7 – и днем, и ночью на работе. Это действительно сложно.

2. Третий день эксперимента журналист провел на природе, подальше от городской суеты. Но не обошлось без форс-мажоров. Когда Максим собрался возвращаться в город, автомобиль застрял в песке:

Это был целый процесс. Толкали сами, звонили друзьям. Даже редакция выезжала, чтобы вытащить нас.

3. Каждая квартира оснащена техникой, в том числе холодильником, в котором мы привыкли хранить продукты. Но когда живешь в машине, нужно проявить смекалку:

Мне очень повезло с погодой. На ночь все продукты выкладывал на улицу, а днем докупал в магазине, – поделился Максим.

4. Журналисту пришлось столкнуться с множеством неудобств:

Не хватало нормального душа, чтобы помыться. Сначала пользовался влажными салфетками, а потом понял, что можно заезжать на заправку. Кроме того, неудобно спать на сиденье – это вам не ортопедический матрас. Шея болит, не можешь уснуть: то кто-то в окно постучит, то алкоголики на площадке что-то делают, словом, жесть! У реки ночевал совершенно один, так как оператор уехал. Вокруг бегали собаки, поэтому было страшновато.

5. Реакция прохожих на автожителя была разной:

Честно говоря, когда ночевал в машине, люди думали, что я какой-то бродяга-идиот, у которого не все хорошо с головой. А когда играл с друзьями в плейстейшен, то, наоборот, говорили: «Класс! Локдаун, а вы нашли способ, как развлечься. Реально прикольная идея». Кто-то смеялся, кто-то фотографировался.