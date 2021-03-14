ТОП-3 сериала от ведущей проекта "Джедаи" Кати Нестеренко

Эксклюзив 14 марта 2021 23:00 Юлия Туренко
ТОП-3 сериала от ведущей проекта
ТОП-3 сериала от ведущей проекта "Джедаи" Кати Нестеренко
пресс-служба

Не знаете, что посмотреть на выходных!? Читайте в нашем материале – ТОП-3 захватывающих сериала.

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Ведущая информационно-развлекательного проекта «Джедаи» на канале 2+2 Катя Нестеренко поделилась своими любимыми сериалами, от которых захватывает дух.

Криминальная драма «Острые козырьки», 2013 – по сей день

Гангстерская сага о преступном клане Шелби, которые жестко и хладнокровно устанавливают свои правила игры на улицах Бирмингема в 20-х годах ХХ столетия. Сериал основан на реальных событиях.

Количество сезонов: 6 (снимается)

В главных ролях: Киллиан Мёрфи, Аннабелль Уоллис, Сэм Нилл, Хелен Маккрори, Джо Коул и др.

Полицейская драма «Индевор» или «Молодой Морс», 2012 – по сей день

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Британский детективный сериал, события которого разворачиваются в Оксфорде в 1965 году. Молодой инспектор-констебль Индевор Морс раскрывает самые запутанные убийства в городе. Морс так увлечен работой и расследованиями, что не только не обращает внимания на неприязнь со стороны коллег, но даже не может отвлечься, чтобы сдать экзамен на сержанта.

Количество сезонов: 8 (снимается)

В главных ролях: Шон Эванс, Роджер Аллам, Антон Лессер и другие.

Драматический телесериал «Вавилон-Берлин», 2017 – по сей день

Немецкая драма в жанре неонуар. История про инспектора полиции Гереона Рата, который в 1929 году прибывает из Кёльна в Берлин, чтобы найти порнографический фильм, которым шантажируют известного политика. В это же время на службу поступает Шарлотта Риттер, днем девушка работает в полиции, а по ночам – проституткой и мечтает стать первой женщиной-следователем.

Количество сезонов: 4 (снимается)

В главных ролях: Фолькер Брух, Лив Лиза Фрис, Леони Бенеш, Ларс Айдингер.

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