Владелица Tesla поиздевалась над угонщиками авто, включив дистанционное управление
В Австралии женщина стала жертвой угонщиков, но не растерялась и включила дистанционное управление своим автомобилем.
Чтобы понять, как так произошло, Аннабель подключилась к программе, позволяющей на расстоянии управлять автомобилем.
Дело в том, что даже угнав авто, преступники не смогут отвязать смартфон, привязанный к машине, поэтому владелица продолжала контролировать ситуацию. Она узнала местоположение Tesla и позвонила в полицию.
Сама женщина отправилась вслед за ворами.
Во время преследования женщина решила поиздеваться над теми, кто позарился на чужое. При помощи смартфона, она то замедляла авто, то включала сигнал, то опускала стекла. И тут похитители поняли, что что-то не так, они просто бросили автомобиль.
Напомним,