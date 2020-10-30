Владелица Tesla поиздевалась над угонщиками авто, включив дистанционное управление

30 октября 2020 23:00 Алла Лысак
Владелица Tesla поиздевалась над угонщиками авто, включив дистанционное управление
Владелица Tesla поиздевалась над угонщиками авто, включив дистанционное управление
pixabay.com

В Австралии женщина стала жертвой угонщиков, но не растерялась и включила дистанционное управление своим автомобилем.

Читайте такжеПочему нельзя опускать стекла автомобиля во время передвижения по городу
Случай произошел с ведущей из Канберры по имени Аннабель. Она получила уведомление о том, что на Tesla Model 3 сработала сигнализация. Когда она пошла проверить авто, поняла, что его угнали злоумышленники, информирует газета Daily Mail.

Чтобы понять, как так произошло, Аннабель подключилась к программе, позволяющей на расстоянии управлять автомобилем.

Дело в том, что даже угнав авто, преступники не смогут отвязать смартфон, привязанный к машине, поэтому владелица продолжала контролировать ситуацию. Она узнала местоположение Tesla и позвонила в полицию.

Сама женщина отправилась вслед за ворами.

Владелица Tesla поиздевалась над угонщиками авто, включив дистанционное управление

Во время преследования женщина решила поиздеваться над теми, кто позарился на чужое. При помощи смартфона, она то замедляла авто, то включала сигнал, то опускала стекла. И тут похитители поняли, что что-то не так, они просто бросили автомобиль.

Читайте такжеКак вернуть авто со штрафплощадки: новый сервис для водителей
Но благодаря бортовым камерам и усилиям полиции злоумышленники были задержаны.

Напомним,

Облако тегов

новости Tesla автомобиль автомобильные новости

Материалы по теме

Андрей Джеджула – о причине развода с женой Юлией: Я просто принципиальный
Новости

Андрей Джеджула – о причине развода с женой Юлией: Я просто принципиальный
Netflix готовит реалити-шоу о семье Бекхэм: стоимость более $20 миллионов
Новости

Netflix готовит реалити-шоу о семье Бекхэм: стоимость более $20 миллионов
Дмитрий Комаров рассказал о съемке тревел-шоу "Мир наизнанку", на которой присутствовала его жена
Новости

Дмитрий Комаров рассказал о съемке тревел-шоу "Мир наизнанку", на которой присутствовала его жена
МАСКА: на одно место в шоу-детектив претендовали сразу 5 звезд
Новости

МАСКА: на одно место в шоу-детектив претендовали сразу 5 звезд

Популярное на сайте

Холостячка: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2020)

Холостячка: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2020)
Холостячка: сразу 4 участника покинули проект в 1 выпуске от 23.10.2020

Холостячка: сразу 4 участника покинули проект в 1 выпуске от 23.10.2020
Танці з зірками-2020: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 25.10.2020)

Танці з зірками-2020: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 25.10.2020)

Популярное видео

Холостячка: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2020)

Холостячка: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2020)
Танці з зірками-2020: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 25.10.2020)

Танці з зірками-2020: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 25.10.2020)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 25.10.2020)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 25.10.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK