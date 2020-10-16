Обновленная регистрация авто 2020: в Украине водители смогут самостоятельно выбрать номера
Похвастаться оригинальными номерными знаками автомобиля станет еще быстрее и проще.
Авторы нового законопроекта предлагают выдавать в сервисных центрах только технический паспорт. После этого водитель сможет сам решить, где и как ему удобнее покупать номерные знаки. Комбинацию цифр и серию для номера владелец также будет выбирать на свое усмотрение.
Сейчас процедура получения автономеров намного сложнее. Сервисные центры заказывают знаки у предприятия-производителя. Готовую продукцию отправляют в МВД, после чего их доставляют в региональные сервисные центры, а часть остается на складах. Отсутствие расходов на транспортировку и хранение номеров повлияет на их цену. По словам экспертов, их стоимость может снизиться на 25%.