Обновленная регистрация авто 2020: в Украине водители смогут самостоятельно выбрать номера

16 октября 2020 11:50 Александр Кива
Обновленная регистрация авто 2020: в Украине водители смогут самостоятельно выбрать номера
В Украине могут подешеветь номерные знаки авто
пресс-служба

Похвастаться оригинальными номерными знаками автомобиля станет еще быстрее и проще.

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МВД зарегистрировало законопроект, который изменит процесс регистрации авто. Кто теперь будет присваивать машинам номера, узнавали журналисты программы «Джедаи» на канале 2+2.

Авторы нового законопроекта предлагают выдавать в сервисных центрах только технический паспорт. После этого водитель сможет сам решить, где и как ему удобнее покупать номерные знаки. Комбинацию цифр и серию для номера владелец также будет выбирать на свое усмотрение.

Сейчас процедура получения автономеров намного сложнее. Сервисные центры заказывают знаки у предприятия-производителя. Готовую продукцию отправляют в МВД, после чего их доставляют в региональные сервисные центры, а часть остается на складах. Отсутствие расходов на транспортировку и хранение номеров повлияет на их цену. По словам экспертов, их стоимость может снизиться на 25%.

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И это не последние новости от МВД. В планах Министерства создать все условия, чтобы любую операцию можно было провести онлайн, не выходя из дома.

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