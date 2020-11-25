Житель Индонезии стал богатым, когда на его дом упал уникальный метеорит
Мужчина по имени Джошуа разбогател за несколько секунд, когда на его дом в Индонезии упал небольшой метеорит.
Метеорит упал молниеносно, я был на улице, услышал странный шум, а потом вошел в дом и понял, что этот камень пробил крышу над гостиной. Он был еще теплым, когда я его потрогал. Я думал, что кто-то пошутил, но кто мог бросить камень с такой силой?– рассказал журналистам Джошуа об инциденте.
Оказалось, что с неба упал не просто камень, а камень из породы углеродистого хондрита.
За один грамм хондрита можно выручить около 850 долларов.
Напомним,