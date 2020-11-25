Житель Индонезии стал богатым, когда на его дом упал уникальный метеорит

25 ноября 2020 09:30 Алла Лысак
Житель Индонезии стал богатым, когда на его дом упал уникальный метеорит
Житель Индонезии стал богатым, когда на его дом упал метеорит
pixabay.com

Мужчина по имени Джошуа разбогател за несколько секунд, когда на его дом в Индонезии упал небольшой метеорит.

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Подарком с небес стал камень, который исследователи оценили в 1,8 млн долларов. Сам мужчина даже не догадывался, что метеорит имеет какую-то ценность. Он обратился к ученым лишь для того, чтобы узнать, не опасен ли объект.

Метеорит упал молниеносно, я был на улице, услышал странный шум, а потом вошел в дом и понял, что этот камень пробил крышу над гостиной. Он был еще теплым, когда я его потрогал. Я думал, что кто-то пошутил, но кто мог бросить камень с такой силой?
– рассказал журналистам Джошуа об инциденте.

Оказалось, что с неба упал не просто камень, а камень из породы углеродистого хондрита.

За один грамм хондрита можно выручить около 850 долларов.

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Поскольку вес метеорита составил 2,1 килограмма, за свою находку мужчине выплатили 1,8 млн долларов. Счастливчик уже заявил, что часть средств потратит на строительство церкви в своем городе.

Напомним,

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